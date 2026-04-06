स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है मूंग दाल, जानिए इससे बनने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी

मूंग दाल का उपयोग भारतीय रसोई में बहुत होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको मूंग दाल से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे और आपको नई-नई चीजें खाने का मजा देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं।

#1 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भूनकर उसमें घी, दूध, चीनी और मेवे मिलाए जाते हैं। इसे धीमी आंच पर पकाते हुए लगातार हिलाना जरूरी होता है ताकि यह जल न जाए। जब हलवा गाढ़ा हो जाए तो ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर सजाएं।

#2 मूंग दाल की खिचड़ी मूंग दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और मूंग दाल को धोकर भिगो दें, फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा और नमक मिलाकर पकाएं। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल और दाल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि यह पूरी तरह से गाढ़ी न हो जाए।

Advertisement

#3 मूंग दाल की टिक्की मूंग दाल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसमें आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

Advertisement

#4 मूंग दाल का ढोकला गुजराती व्यंजनों में शामिल ढोकला को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसमें बेसन, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को थाली में फैलाकर भाप में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। ऊपर से तड़का लगाने के लिए तेल, राई और करी पत्ता डालें और तैयार ढोकले पर डाल दें।