मुंबई स्टाइल मसाला पाव को घर पर बनाना है आसान, जानिए इसकी आसान रेसिपी
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मुंबई स्टाइल मसाला पाव एक लाजवाब और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह व्यंजन खासतौर पर बच्चों और युवाओं में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए कुछ साधारण सामग्री की जरूरत होती है और इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। आइए इसकी रेसिपी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
सब्जियों को तैयार करें
मुंबई स्टाइल मसाला पाव के लिए सबसे पहले कुछ सब्जियां तैयार करनी होंगी। इसके लिए आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च का उपयोग किया जा सकता है।
आलू को उबालकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। गाजर और शिमला मिर्च को बारीक काट लें।
मटर को भी धोकर अलग रख दें। इन सब्जियों को मिलाकर पकाने से उनका स्वाद बढ़ जाएगा और मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे।
#2
मसाला तैयार करें
सब्जियों के साथ-साथ मसाला भी तैयार करना होगा। इसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर की जरूरत पड़ेगी।
सबसे पहले प्याज को बारीक काट लें और टमाटर को भी इसी तरह काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें, फिर प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें।
इसके बाद टमाटर डालकर मसाले को अच्छे से पकाएं।
#3
अब डालें बाकी के मसाले
जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं तो इसमें आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर डालकर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।
अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा खट्टा पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
#4
पाव को ऐसे बनाएं
पाव को बनाने के लिए आपको मैदा, खमीर, चीनी और नमक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैदा को गर्म पानी में खमीर और चीनी मिलाकर गूंध लें, फिर इसे एक घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि यह फूल जाए।
जब यह फूल जाए तो छोटे-छोटे गोले बना लें और उन्हें हल्का सा बेल लें।
अब इन्हें तेल लगे तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसी तरह सारे पाव तैयार कर लें।
#5
अंतिम चरण में ऐसे परोसें
अब आपका मुंबई स्टाइल मसाला पाव तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसके साथ हरी चटनी या टमाटर की चटनी का आनंद लें।
आप चाहें तो इस व्यंजन को अपने तरीके से भी सजा सकते हैं। जैसे कि ऊपर से थोड़ा-सा मक्खन डाल सकते हैं या उसके साथ नींबू और प्याज की सलाद बना सकते हैं।
इस तरह आप आसानी से घर पर ही मुंबई स्टाइल मसाला पाव बना सकते हैं।