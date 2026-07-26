मुंबई स्टाइल मसाला पाव को घर पर बनाना है आसान, जानिए इसकी आसान रेसिपी

जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं तो इसमें आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर डालकर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।

अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा खट्टा पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।