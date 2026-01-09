मुंबई बना दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर, ये अन्य भारतीय शहर भी सूची में शामिल

भारत का खान-पान देश की पहचान है, जिसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल रही है। टेस्ट एटलस एक वैश्विक मंच है, जो सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों और रेस्टोरेंट की सूची तैयार करता है। इस मंच ने इस साल दुनिया के सबसे बेहतरीन खाद्य शहरों की सूची में मुंबई को 5वां स्थान दिया गया है। इसके अलावा 5 अन्य भारतीय शहरों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। यह रैंकिंग भारत की समृद्ध पाक कला का सबूत देती है।

#1 मुंबई मुंबई का खाना विविध और जायकेदार है, जिसकी पहचान यहां का आइकोनिक स्ट्रीट फूड है। यहां का वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसाल पाव और भेलपूरी खा कर दिल खुश हो जाता है। इसी के चलते टेस्ट एटलस ने इस शहर को 5वां स्थान और 4.8 की रेटिंग दी है। टेस्ट एटलस ने यहां के कुछ मशहूर रेस्टोरेंट की भी सिफारिश की है, जिनमें लियोपोल्ड कैफे, राम आश्रय और मद्रास कैफे शामिल हैं।

#2 अमृतसर इस सूची में पंजाब के अमृतसर को 48वां स्थान पर रखा गया है। उत्तर भारत का यह शहर अपने मक्खन, घी और मसालों से लैस पारंपरिक व्यंजनों के लिए जाना जाता है। अमृतसर को अपने खान-पान के लिए 4.5 रेटिंग दी गई है। यहां आ कर आपको अमृतसरी कुलचा, पालक पनीर, दाल मखनी और सरसों के साग का आनंद जरूर लेना चाहिए। केसर दा ढाबा, भरावन दा ढाबा, क्रिस्टल रेस्टोरेंट और पहलवान कुलचा यहां के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हैं।

Advertisement

#3 दिल्ली 53वें स्थान पर दिलवालों की दिल्ली है, जहां का खाना सभी को पसंद आता है। यहां आपको मुगल पकवानों, पंजाबी जायकों और विविध स्ट्रीट फूड का एक शानदार मेल मिल जाएगा। टेस्ट एटलस ने दिल्ली के खाने को 4.5 रेटिंग दी है। यह मंच दिल्ली जाने पर दाल मखनी, छोले भटूरे, आलू टिक्की, पकोड़े, राजमा और खीर आदि खाने की सलाह देता है। दम पुख्त, सरवना भवन, बुखारा और नैवेद्यम रेस्टोरेंट को विशेष उल्लेख दिया गया है।

Advertisement

#4 हैदराबाद दिल्ली के बाद अगला नंबर हैदराबाद का है, जिसे 54वें स्थान पर रखा गया है। यह शहर अपनी हैदराबादी बिरयानी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि, यहां का हलीम, पेसारा डोसा, कराची बिस्किट और ईरानी चाय भी लाजवाब होती है। सर्वोत्तम उत्पाद के रूप में इस शहर की मनम चॉकलेट का उल्लेख किया गया है। यहां आने वाले लोगों को ITC कोहेनूर, कराची बेकरी, ज्वेल ऑफ निजाम और दक्षिण जैसे रेस्टोरेंट जरूर जाना चाहिए।

#5 कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसे इस सूची में 73वां स्थान दिया गया है और 4.4 रेटिंग मिली है। यहां का खाना अपने तीखे और हल्के फ्लेवर और मीठे पकवानों के लिए मशहूर है। यहां का काठी रोल, गोभी मंचूरियन, पनीर काठी रोल, रसगुल्ला और पोंगल खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहां के आइकोनिक रेस्टोरेंट में टामारिंड, एलेन किचन, पीटर कैट और चित्तरंजन मिष्ठान भंडार का नाम शामिल है।