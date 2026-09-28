घर पर आसानी से बनाया जा सकता है मल्टीग्रेन आटा, जानिए तरीका
क्या है खबर?
मल्टीग्रेन आटा कई तरह के अनाजों और दालों का मिश्रण होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे घर पर बनाना आसान है और यह आपके खाने में पोषण जोड़ सकता है। इस लेख में हम आपको घर पर मल्टीग्रेन आटा बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को सेहतमंद और पौष्टिक भोजन दे सकें। इसके साथ ही हम आपको कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे, ताकि आपका मल्टीग्रेन आटा सबसे अच्छा बने।
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जरूरी सामग्री और उपकरण
मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए हमें कुछ मुख्य सामग्री की जरूरत होगी, जैसे गेहूं, चना, मूंग, उड़द, बाजरा, ज्वार और मक्का। आप अपनी पसंद के अनुसार अनाज चुन सकते हैं।
इसके अलावा आपको एक पीसने की मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप इन सभी अनाजों को बारीक पीस सकें। ध्यान रखें कि सभी अनाज साफ और सूखे होने चाहिए ताकि आटा अच्छी तरह से बने।
#2
अनाजों को धोना और सुखाना
सबसे पहले सभी अनाजों को धोकर अच्छे से सुखाना जरूरी है।
इसके लिए आप एक छलनी या कपड़े पर इन्हें फैलाकर धूप में कुछ घंटे रख सकते हैं, जिससे वे पूरी तरह से सूख जाएं। सूखने के बाद इन्हें एक साफ कपड़े से ढककर रख दें ताकि धूल-मिट्टी न लगे।
इससे अनाजों में कोई नमी नहीं रहेगी और वे पीसने के लिए तैयार हो जाएंगे।
#3
पीसने की प्रक्रिया
सूखे हुए अनाजों को मशीन में डालकर बारीक पीसना शुरू करें। ध्यान रखें कि मशीन को ज्यादा देर तक न चलाएं, बल्कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डालकर धीरे-धीरे पीसें ताकि आटा अच्छी तरह से बने और उसमें कोई गांठ न रहे।
अगर आपके पास मशीन नहीं है, तो आप किसी करीबी रोटी बनाने वाले दुकान पर जाकर उनसे भी आटा पिसवा सकते हैं। इससे आपका मल्टीग्रेन आटा तैयार हो जाएगा, जिसे आप विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
सुरक्षित रखने के तरीके
मल्टीग्रेन आटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे एक एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि नमी और कीड़े-मकोड़े दूर रहें।
आप इसे ठंडी जगह पर रख सकते हैं जैसे फ्रिज या किसी ठंडे कमरे में, जिससे इसका स्वाद और पोषण बना रहेगा। इससे आपका मल्टीग्रेन आटा लंबे समय तक ताजा रहेगा और आप किसी भी समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह आप आसानी से घर पर ही मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं।
#5
मल्टीग्रेन आटे के फायदे
मल्टीग्रेन आटा कई तरह के अनाजों से बना होता है, जिससे इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिजों की मात्रा अधिक होती है।
यह पाचन तंत्र को सुधारने, ऊर्जा प्रदान करने और वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है।
इसके अलावा यह दिल की बीमारियों से बचाव करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। नियमित रूप से मल्टीग्रेन आटे का सेवन करने से आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं।