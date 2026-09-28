मल्टीग्रेन आटा बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है मल्टीग्रेन आटा, जानिए तरीका

लेखन अंजली 12:53 pm Sep 28, 202612:53 pm

क्या है खबर?

मल्टीग्रेन आटा कई तरह के अनाजों और दालों का मिश्रण होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे घर पर बनाना आसान है और यह आपके खाने में पोषण जोड़ सकता है। इस लेख में हम आपको घर पर मल्टीग्रेन आटा बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को सेहतमंद और पौष्टिक भोजन दे सकें। इसके साथ ही हम आपको कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे, ताकि आपका मल्टीग्रेन आटा सबसे अच्छा बने।