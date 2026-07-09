त्वचा के लिए फायदेमंद शहतूत

त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है शहतूत, जानिए कैसे

लेखन अंजली 02:59 pm Jul 09, 202602:59 pm

क्या है खबर?

शहतूत एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। इसके अलावा शहतूत में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि शहतूत को किन तरीकों से अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल किया जा सकता है।