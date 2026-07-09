त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है शहतूत, जानिए कैसे
क्या है खबर?
शहतूत एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। इसके अलावा शहतूत में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि शहतूत को किन तरीकों से अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल किया जा सकता है।
#1
शहतूत का फेस मास्क बनाकर लगाएं
शहतूत का फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले कुछ शहतूत के दानों को मसल लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। यह फेस मास्क त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषण देता है और उसे निखारता है। इसके नियमित उपयोग से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी, जिससे आप हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे।
#2
शहतूत का स्क्रब बनाएं और इस्तेमाल करें
शहतूत का स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले कुछ शहतूत के दानों को पीस लें और उसमें थोड़ा सा ओट्स पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मलें और फिर ठंडे पानी से धो लें। यह स्क्रब मृत कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा की गहराई तक जाकर उसे साफ करता है। इसके नियमित उपयोग से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी, जिससे आप हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे।
#3
शहतूत का तेल बनाकर लगाएं
शहतूत का तेल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ शहतूत के दानों का रस निकाल लें और उसमें नारियल या बादाम का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को रातभर अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें। यह तेल त्वचा को गहराई तक पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। इसके नियमित उपयोग से आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिखेगी।
#4
शहतूत का जूस पिएं
शहतूत का जूस बनाने के लिए कुछ ताजे शहतूत के दानों को मिक्सर में पीसें और उसमें थोड़ा पानी मिला दें। इस जूस को छानकर गिलास में डालें और रोजाना सुबह खाली पेट पिएं। यह जूस न केवल आपकी त्वचा को अंदर से साफ करता है बल्कि उसे नमी भी देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को ताजगी भरा महसूस कराते हैं, जिससे आप हमेशा तरोताजा और स्वस्थ दिखते हैं।
#5
शहतूत की चटनी बनाएं और खाएं
शहतूत की चटनी बनाने के लिए कुछ ताजे शहतूत के दानों को पीसकर उसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नमक और नींबू का रस मिलाएं। इस चटनी को अपने खाने के साथ खाएं ताकि आपकी त्वचा पर उसका असर दिखे। यह चटनी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि आपकी त्वचा को भी स्वस्थ रखती है। इसके नियमित सेवन से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी, जिससे आप हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे।