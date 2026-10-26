बालकनी गार्डन में आसानी से उगाए जा सकते हैं शहतूत, जानिए तरीका

अब बारी आती है पौधे की रोपाई करने की। सबसे पहले एक गमले में तैयार की गई मिट्टी डालें और उसके ऊपर थोड़ा पानी डालें ताकि मिट्टी गीली हो जाए, फिर सावधानीपूर्वक शहतूत के बीजों को गहरे गड्ढे में बोएं।

इसके बाद गमले को धूप वाली जगह पर रखें ताकि बीज अच्छे से अंकुरित हो सकें। ध्यान रखें कि पौधे को पर्याप्त पानी दें, लेकिन ज्यादा न डालें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।