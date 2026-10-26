बालकनी गार्डन में आसानी से उगाए जा सकते हैं शहतूत, जानिए तरीका
क्या है खबर?
शहतूत एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है, जिसे आप अपनी बालकनी गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। यह पौधा कम जगह लेता है और इसकी देखभाल करना भी आसान है। इस लेख में हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड देंगे, जिससे आप भी अपने घर की बालकनी में ताजे शहतूत के फलों का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप इस पौधे की शुरुआत कर सकते हैं।
#1
सही बीज चुनें
शहतूत के लिए सही बीज का चयन करना बहुत जरूरी है। बाजार में अलग-अलग प्रकार के शहतूत के बीज मिलते हैं, इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार की शहतूत उगाना चाहते हैं।
काले रंग की जंगली शहतूत सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन सफेद और लाल रंग की भी मिलती हैं। अपने पसंदीदा प्रकार का चयन करें और उसी के अनुसार बीज खरीदें ताकि आपको अच्छे परिणाम मिलें।
#2
सही मिट्टी का चयन करें
शहतूत के पौधे के लिए सही मिट्टी का चयन करना अहम है। इसके लिए बगीचे की मिट्टी, रेत और खाद का मिश्रण सबसे अच्छा होता है।
मिट्टी का खट्टापन 6-7 के बीच होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी खारी है तो उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं ताकि इसका खट्टापन संतुलित हो सके।
इसके अलावा मिट्टी को अच्छे से मिला लें ताकि पौधे की जड़ें हवा ले सकें और स्वस्थ रहें।
#3
पौधे की रोपाई करें
अब बारी आती है पौधे की रोपाई करने की। सबसे पहले एक गमले में तैयार की गई मिट्टी डालें और उसके ऊपर थोड़ा पानी डालें ताकि मिट्टी गीली हो जाए, फिर सावधानीपूर्वक शहतूत के बीजों को गहरे गड्ढे में बोएं।
इसके बाद गमले को धूप वाली जगह पर रखें ताकि बीज अच्छे से अंकुरित हो सकें। ध्यान रखें कि पौधे को पर्याप्त पानी दें, लेकिन ज्यादा न डालें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।
#4
नियमित देखभाल करें
पौधे की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम दो बार पौधे को पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं।
इसके अलावा समय-समय पर पौधे की पत्तियों को जांचते रहें ताकि कोई कीड़ा या बीमारी न हो।
अगर आपको किसी प्रकार की समस्या दिखे तो तुरंत उपाय करें जैसे कि कीटनाशक का छिड़काव या बीमारी वाले हिस्से को काट दें।
#5
फलों की कटाई करें
जब आपके शहतूत के फल पूरी तरह से पक जाएं तो उन्हें धीरे-धीरे काट लें। इन्हें सीधे पेड़ से न तोड़ें बल्कि पहले थोड़ी देर धूप में रखें ताकि उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
शहतूत का सेवन आप ताजा या जूस, जैम आदि रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी से अपनी बालकनी गार्डन में ताजे और पौष्टिक शहतूत फलों का आनंद ले सकते हैं।