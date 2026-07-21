नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं? इन तरीकों से घर को करें साफ
क्या है खबर?
घर में शिफ्टिंग का मतलब है कि आपको अपने सामान के साथ-साथ नए घर की सफाई भी करनी है। यह काम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप कुछ आसान तरीकों को अपनाते हैं तो यह काम आसान हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने नए घर को साफ-सुथरा और तैयार कर सकते हैं। इससे आपका नया घर रहने लायक बनेगा और आप आराम से रह सकेंगे।
#1
दीवारों की सफाई करें
नए घर की दीवारें अक्सर धूल-मिट्टी से भरी होती हैं। इन्हें साफ करने के लिए सबसे पहले एक मुलायम कपड़े या झाड़ू से दीवारों को अच्छे से झाड़ लें। इसके बाद गीले कपड़े या स्पंज से दीवारों को पोंछें।
अगर दीवार पर दाग लगे हों तो हल्के साबुन का पानी लगाकर रगड़ें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगाएं ताकि दीवारें गीली न हों। इस तरह आपकी दीवारें चमकदार और साफ रहेंगी।
#2
फर्श को साफ करें
फर्श की सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि यह पूरे घर का आधार होता है। इसके लिए पहले फर्श पर लगे धूल-मिट्टी को झाड़ू या सफाई मशीन से साफ करें।
इसके बाद गीले कपड़े या स्पंज से पोंछें। अगर फर्श पर दाग लगे हों तो हल्के साबुन का पानी लगाकर रगड़ें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगाएं ताकि फर्श गीला न हो।
इस तरह आपका फर्श साफ और चमकदार रहेगा।
#3
खिड़कियों और दरवाजों की सफाई भी जरूरी है
खिड़कियां और दरवाजे भी धूल-मिट्टी से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें भी साफ करना जरूरी है। इसके लिए पहले एक मुलायम कपड़े या झाड़ू से इन्हें झाड़ लें।
इसके बाद गीले कपड़े या स्पंज से पोंछें। अगर दरवाजे या खिड़की पर दाग लगे हों तो हल्के साबुन का पानी लगाकर रगड़ें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगाएं ताकि दरवाजे और खिड़कियां गीले न हों।
इस तरह आपके घर की खिड़कियां और दरवाजे साफ-सुथरे रहेंगे।
#4
बाथरूम की सफाई पर दें ध्यान
बाथरूम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह होती है, इसलिए इसकी सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बाथरूम की टाइल्स, सिंक, शॉवर आदि को अच्छे से साफ करें। इसके बाद टॉयलेट सीट को भी साफ करें और उसे कीटाणुनाशक से धोएं।
अगर कहीं दाग लगे हों तो हल्के साबुन का पानी लगाकर रगड़ें। इस तरह आपका बाथरूम साफ-सुथरा रहेगा और आप आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे।