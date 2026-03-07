मिठाई के बजाय काजू से बनाकर खाएं ये बेहतरीन नमकीन व्यंजन, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

आमतौर पर काजू को मीठे व्यंजनों में शामिल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि काजू से कई स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, काजू न केवल पकवानों को मलाईदार बना सकता है, बल्कि उनका स्वाद दोगुना कर सकता है। आइए आज हम आपको काजू से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे नमकीन व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना देंगे।

#1 काजू की सब्जी काजू की सब्जी एक बेहतरीन ग्रेवी होती है, जो आपको महसूस करवाएगी कि आप कुछ शाही भोजन खा रहे हैं। इसमें ताजे मसालों के साथ काजू को पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। इसे बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला का उपयोग किया जाता है। इस सब्जी को रोटी या चावल के साथ परोसें, जिनके साथ इसका असली स्वाद पता चलेगा।

#2 काजू पुलाव पुलाव तो सभी को पसंद आता है, लेकिन क्या आपने कभी काजू पुलाव ट्राई किया है? इसमें चावल, सब्जियों और मसालों के साथ-साथ भुने हुए काजू मिलाए जाते हैं। यह पुलाव खास मौकों पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल पकाए जाते हैं, फिर उसमें सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं। अंत में भुने हुए काजू डालकर इसे परोसा जाता है।

Advertisement

#3 काजू की चटनी अगर आप अपने खाने में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो काजू की चटनी जरूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए भुने हुए काजू को हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू रस और नमक के साथ पीसा जाता है। यह चटनी सैंडविच या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसका स्वाद आपके खाने को नया जायका दे सकता है। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से और चीजें भी मिला सकते हैं।

Advertisement