मुंह जल गया है? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं

लेखन अंजली 11:30 am Jun 27, 202611:30 am

क्या है खबर?

गर्म और मसालेदार खाना खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन अगर मुंह के अंदर कहीं भी जल जाए तो यह मजा खराब हो सकता है। मुंह का जलना एक आम समस्या है, जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। हालांकि, मुंह के जलने पर तुरंत कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप इससे जल्दी राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए 5 घरेलू नुस्खे बताते हैं।