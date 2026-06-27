मुंह जल गया है? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं
क्या है खबर?
गर्म और मसालेदार खाना खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन अगर मुंह के अंदर कहीं भी जल जाए तो यह मजा खराब हो सकता है। मुंह का जलना एक आम समस्या है, जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। हालांकि, मुंह के जलने पर तुरंत कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप इससे जल्दी राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए 5 घरेलू नुस्खे बताते हैं।
#1
ठंडा दूध पिएं
अगर आपके मुंह का कोई हिस्सा जल गया है तो तुरंत ठंडा दूध पिएं। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं, जो जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दूध में मौजूद तत्व भी प्रभावित हिस्से को ठंडक पहुंचाते हैं और आराम देते हैं। लाभ के लिए ठंडा दूध पिएं या फिर दूध में बर्फ डालकर इसका सेवन करें।
#2
शहद का करें सेवन
शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो मुंह की जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक चम्मच शहद को मुंह में रखें और उसे धीरे-धीरे चूसते रहें। इससे मुंह को ठंडक मिलेगी और जलन कम होगी। आप चाहें तो शहद को दूध या पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे भी आपको राहत मिलेगी और जलन कम होगी।
#3
नारियल के तेल से करें मालिश
नारियल का तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपके मुंह का कोई हिस्सा जल गया है तो वहां नारियल के तेल से हल्की मालिश करें। इससे त्वचा को पोषण मिलता है और जलन कम होती है। इसके अलावा नारियल का तेल ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए दिन में 2-3 बार नारियल के तेल से मालिश करें।
#4
बर्फ चूसें
अगर आपके मुंह का कोई हिस्सा जल गया है तो वहां बर्फ चूसें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और जलन कम होगी। बर्फ में ठंडक होती है, जो जलन को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा बर्फ के सेवन से मुंह को ठंडक भी मिलेगी और दर्द में भी आराम मिलेगा। बर्फ चूसने से प्रभावित हिस्से की सूजन भी कम हो सकती है, जिससे आपको और अधिक राहत मिलेगी।
#5
तुलसी की पत्तियां चबाएं
तुलसी की पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो मुंह की जलन कम करने में सहायक होते हैं। लाभ के लिए कुछ तुलसी की पत्तियां लें और उन्हें अच्छे से चबाकर खाएं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और जलन कम होगी। तुलसी में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और जलन को कम करते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप आसानी से मुंह की जलन से राहत पा सकते हैं।