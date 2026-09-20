गर्भवती महिलाओं की डाइट का शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है असर, ये चीजें न खाएं
क्या है खबर?
गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपनी खान-पान की चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को ऐसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, जिनमें अधिक मात्रा में चीनी, चाय-कॉफी और चर्बी होती है, क्योंकि इनसे बच्चे का वजन प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
#1
चाय-कॉफी और ठंडे पेय से बनाएं दूरी
गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को चाय-कॉफी और ठंडे पेय से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इससे हमारा मतलब है कि गर्भवती महिलाओं को चाय, कॉफी और ठंडे पेय जैसी चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए।
इन चीजों में कैफीन की मात्रा अधिक होती है। इससे बच्चे का वजन प्रभावित हो सकता है।
इसके अलावा अधिक कैफीन का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को नींद न आना, चिंता और बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
#2
ज्यादा मसालेदार चीजों से करें परहेज
गर्भावस्था के दौरान ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में जलन और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से गर्भ में बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन करने से कुछ गर्भवती महिलाओं को उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
#3
ज्यादा मीठे खाने का न करें सेवन
गर्भावस्था के दौरान ज्यादा मीठे खाने का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इससे हमारा मतलब है कि गर्भवती महिलाओं को अधिक मात्रा में मिठाईयां खाने से बचना चाहिए।
इससे गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन बढ़ सकता है और शक्कर का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने से गर्भवती महिलाओं को मधुमेह जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए, बेहतर होगा कि महिलाएं मीठी चीजों का सेवन सीमित करें।
#4
शराब वाले पेय का न करें सेवन
गर्भावस्था के दौरान शराब वाले पेय का सेवन करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है।
शराब का सेवन करने से बच्चे का जन्म के समय का वजन कम होना, शारीरिक समस्याएं और मानसिक विकार जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा शराब का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
#5
ताजा फल और सब्जियों का करें सेवन
गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपनी खाने में ताजा फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए।
इससे बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और उसका विकास सही तरीके से होगा। इसके अलावा महिलाएं खाने में दालें, अनाज, दूध और डेयरी उत्पादों को भी शामिल कर सकती हैं।
इनसे उन्हें और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।