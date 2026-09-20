गर्भवती महिलाओं के खान-पान का शिशु पर असर

गर्भवती महिलाओं की डाइट का शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है असर, ये चीजें न खाएं

लेखन सयाली 03:23 pm Sep 20, 202603:23 pm

क्या है खबर?

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपनी खान-पान की चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को ऐसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, जिनमें अधिक मात्रा में चीनी, चाय-कॉफी और चर्बी होती है, क्योंकि इनसे बच्चे का वजन प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।