नई मां अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके

स्वस्थ खाना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डाल सकता है। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें ताकि आपका दिमाग सही तरीके से काम कर सके।

जंक फूड से बचें क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को घटा सकता है और मूड खराब कर सकता है। सही खान-पान से आपका मनोबल बढ़ता है और आप अधिक खुशहाल महसूस करती हैं।

इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, जिससे आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ रहते हैं।