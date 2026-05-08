मानसून के दौरान घूमने के लिए सबसे अच्छे हैं ये 5 हिल स्टेशन, बिताएं रोमांटिक पल

हिल स्टेशन मानसून के दौरान घूमने के लिए आदर्श स्थान होते हैं क्योंकि यहां बारिश का आनंद लेते हुए आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ रोमांच का भी मजा ले सकते हैं। मानसून में हिल स्टेशन की हरियाली और ठंडी हवा एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। इस मौसम में पहाड़ों पर घूमने से आपको शांति और सुकून का एहसास होता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बेहतरीन हैं।

#1 मुन्नार (केरलम) केरलम का मुन्नार एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। यह स्थान अपने चाय बागानों, ठंडी जलवायु और हरियाली के लिए मशहूर है। मानसून के दौरान यहां का अनुभव अनोखा है क्योंकि बारिश के कारण यहां की हरियाली और भी खिल उठती है। मुन्नार में आप चाय बागानों की सैर कर सकते हैं, झरनों का आनंद ले सकते हैं और पहाड़ों से घिरी इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं।

#2 शिलांग (मेघालय) मेघालय की राजधानी शिलांग को 'पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड' कहा जाता है। यह स्थान अपनी पहाड़ियों, झरनों और सुंदर दृश्यों के लिए मशहूर है। मानसून में शिलांग की हरियाली और ठंडक का अनुभव करना बेहद सुखद है। यहां पर आप वार्ड्स लेक, जीवित जड़ों के पुल आदि स्थानों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से देख सकते हैं।

Advertisement

#3 कुशलनगर (कर्नाटक) कर्नाटक में स्थित कुशलनगर एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। मानसून में यहां का माहौल बहुत ही सुखद होता है, जो इसे रोमांटिक स्थान बनाता है। यहां आप कुर्माद्वीप, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आदि जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी ले सकते हैं।

Advertisement

#4 पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। यहां की हरियाली, झरने और पहाड़ियां मानसून में अपनी चरम सीमा पर होती हैं। यहां आकर आप अलेक्जेंडर गुफाएं, डचेस फॉल्स, हंडिया फॉल्स आदि जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।