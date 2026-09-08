पोषक तत्वों से भरपूर होती है मौसंबी, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

मौसंबी में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को नमी और पोषण प्रदान करता है। यह त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है।

मौसंबी का रस त्वचा की गहराई तक जाकर उसे साफ करता है और ताजगी देता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को झुर्रियों और दाग-धब्बों से बचाते हैं।

रोजाना मौसंबी खाने से त्वचा का रंग निखरता है और वह अधिक सुंदर और स्वस्थ दिखती है। यह त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाए रखने में मदद करता है।