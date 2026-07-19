सुबह या रात को बालों में तेल लगाना

सुबह बनाम रात: बालों में तेल लगाने के लिए कौन-सा समय है बेहतर?

लेखन सयाली 06:06 pm Jul 19, 202606:06 pm

क्या है खबर?

बालों में तेल लगाना एक पारंपरिक और असरदार तरीका है, जिससे बालों की देखभाल होती है। हालांकि, समय को लेकर अक्सर उलझन होती रहती है कि सुबह तेल लगाना बेहतर है या फिर रात को। इस लेख में हम आपको दोनों समय के फायदे और नुकसान बताएंगे, ताकि आप अपने बालों के लिए सही विकल्प चुन सकें। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि किस समय का तेल आपके बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।