सुबह की ये 5 आदतें कई संस्कृतियों में हैं प्रचलित, आप भी बनाएं रूटीन का हिस्सा

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फिका

स्वीडन में 'फिका' नामक एक खास ब्रेक लिया जाता है, जिसमें लोग कॉफी या चाय के साथ कुछ मीठा खाते हैं। यह काम के दौरान एक छोटा-सा ब्रेक होता है, जिसमें लोग आराम करते हैं और बातचीत करते हैं। इससे काम करने की क्षमता बढ़ती है और सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप अपनी सुबह को ज्यादा उत्पादक बना सकते हैं। अपने रूटीन में इन आदतों को शामिल करें और ज्यादा स्वस्थ रहें।