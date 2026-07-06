दुनिया भर में चाय-कॉफी के अलावा सुबह पिए जाने वाले 5 पेय, आप भी करें सेवन
क्या है खबर?
सुबह के समय चाय और कॉफी का सेवन करना आम बात है, क्योंकि ये पेय ऊर्जा को बढ़ावा देने और दिन की सही शुरुआत करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में सुबह के समय चाय और कॉफी के अलावा भी कई स्वास्थ्यवर्धक पेय पिए जाते हैं? इनका सेवन शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकता है। आइए ऐसे ही 5 पेय के बारे में जानते हैं।
#1
मूंगफली का दूध
मूंगफली का दूध ब्राजील का पारंपरिक पेय है। इसे बनाने के लिए भुनी हुई मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल को पानी में मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण को छानकर इसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिला दें। यह पेय प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को ठीक रखने, शरीर को ऊर्जा देने और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है।
#2
कोलंबियाई पेय
कोलंबिया और प्यूर्टो रिको का एक लोकप्रिय पेय है, जिसे बनाने के लिए अनानास, नारियल का दूध और रम का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेय को बनाने के लिए सबसे पहले अनानास के टुकड़ों को पीस लें, फिर इसमें नारियल के दूध और रम का मिश्रण डालकर इसे फिर से पीसें। अब बर्फ के टुकड़े और अनानास का टुकड़ा डालकर इसका आनंद लें। यह पेय ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है।
#3
चुकंदर का रस
चुकंदर का रस एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने से लेकर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए पहले चुकंदर को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें, फिर इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर इसे पीएं। यह पेय पोटेशियम, फोलेट, विटामिन-C और कई एंटी-ऑक्सीडेंट से युक्त होता है, जो शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकते हैं।
#4
अंजीर का रस
अंजीर का रस फाइबर, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अंजीर को पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें, फिर अंजीर को पानी से निकालकर पीसें। अब इस मिश्रण को छानकर इसमें शहद मिलाएं। इस पेय का सेवन रोजाना खाली पेट करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी सहायक हो सकता है।
#5
अमरूद का रस
अमरूद का रस भी खाली पेट पीने के लिए बेहतरीन पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पीसें, फिर इस मिश्रण को छानकर इसमें स्वादानुसार शक्कर मिलाएं। अब इस रस को गिलास में डालकर इसका सेवन करें। अमरूद के रस में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।