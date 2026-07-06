चाय-कॉफी की जगह सुबह के अन्य मशहूर पेय

दुनिया भर में चाय-कॉफी के अलावा सुबह पिए जाने वाले 5 पेय, आप भी करें सेवन

लेखन सयाली 11:06 am Jul 06, 202611:06 am

क्या है खबर?

सुबह के समय चाय और कॉफी का सेवन करना आम बात है, क्योंकि ये पेय ऊर्जा को बढ़ावा देने और दिन की सही शुरुआत करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में सुबह के समय चाय और कॉफी के अलावा भी कई स्वास्थ्यवर्धक पेय पिए जाते हैं? इनका सेवन शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकता है। आइए ऐसे ही 5 पेय के बारे में जानते हैं।