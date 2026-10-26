स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है सहजन, जानिए इसे खाने में शामिल करने के तरीके

सहजन की पत्तियों को सलाद में मिलाना एक बेहतरीन तरीका है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे टमाटर, खीरा और प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें धोकर कटी हुई सहजन की पत्तियां मिलाएं। इस सलाद में स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें।

यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।