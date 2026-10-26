स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है सहजन, जानिए इसे खाने में शामिल करने के तरीके
क्या है खबर?
सहजन को मोरिंगा या ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पौष्टिक सब्जी है, जो विटामिन-C, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है। आमतौर पर सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके फूल, फल और छिलके भी खाने योग्य होते हैं। इस लेख में हम आपको सहजन को अपनी डाइट में शामिल करने के 5 आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप इसका पूरा लाभ उठा सकें।
#1
सलाद में मिलाएं
सहजन की पत्तियों को सलाद में मिलाना एक बेहतरीन तरीका है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे टमाटर, खीरा और प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें धोकर कटी हुई सहजन की पत्तियां मिलाएं। इस सलाद में स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें।
यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
#2
सूप बनाएं
सहजन का सूप पीना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को तेल में भूनें, फिर इसमें पानी डालकर उबालें और उसमें धोकर कटी हुई सहजन की पत्तियां डालें। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं।
यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं।
#3
परांठे बनाएं
परांठे तो हर घर में बनते हैं, लेकिन अगर आप उसमें सहजन की पत्तियां मिलाएं तो इसका पोषण स्तर बढ़ जाएगा।
आटे में थोड़ा-सा नमक डालकर गूंथ लें, फिर उसमें धोकर कटी हुई सहजन की पत्तियां मिलाएं और परांठे बेल लें। अब इन्हें तवे पर सेंक लें।
इन परांठों का सेवन दही या अचार के साथ करें। इससे आपके परांठे स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हो जाएंगे।
#4
दाल में डालें
दाल तो हर घर में बनाई जाती है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी-बहुत सहजन की पत्तियां मिला दें तो इसका पोषण स्तर बढ़ जाएगा।
दाल बनाने से पहले उसमें थोड़ा-सा घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, लाल मिर्च डालें, फिर इसमें धोकर कटी हुई सहजन की पत्तियां डालें और दाल डालकर पानी मिलाएं।
दाल पकने के बाद उसमें नमक, हल्दी और धनिया पाउडर मिलाकर इसे तैयार कर लें।
#5
चटनी बनाएं
चटनी हर खाने का स्वाद बढ़ा देती है, तो क्यों न इसे थोड़ा खास बनाया जाए?
इसके लिए नारियल, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें थोड़ी-सी धोकर कटी हुई सहजन की पत्तियां मिलाकर फिर से पीस लें। इस चटनी का सेवन रोटी या चावल किसी भी चीज के साथ किया जा सकता है।
इस तरह आप आसानी से अपनी डाइट में मोरिंगा को शामिल कर सकते हैं।