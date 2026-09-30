मोरिंगा इडली: घर पर आसानी से बनाकर खाएं ये पौष्टिक व्यंजन, जानिए रेसिपी

सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को अलग-अलग बर्तन में 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। यह प्रक्रिया चावल और दालों को नरम बनाने में मदद करेगी, जिससे इडली बनाने में आसानी होगी।

ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गहरा न हो, बस इतना ही जिसमें चावल और दालें डूब जाएं। इसके बाद इन्हें छानकर अलग रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और इडली का मिश्रण तैयार हो सके।