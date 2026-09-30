मोरिंगा इडली: घर पर आसानी से बनाकर खाएं ये पौष्टिक व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
मोरिंगा इडली एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। यह इडली साधारण इडली से थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें मोरिंगा के पत्ते मिलाए जाते हैं, जो इसे और भी स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। मोरिंगा पत्ते विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं और आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामग्रियां
मोरिंगा इडली बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां
मोरिंगा इडली बनाने के लिए आपको निम्नलिखी चीजों की जरूरत होगी, जिसमें एक कप चावल, आधा कप उड़द की दाल, एक कप मोरिंगा के पत्ते (धोकर और पीसे हुए), एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, थोड़े-से करी पत्ते, तेल और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस।
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपनी आवश्कतानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप-1
चावल और दाल भिगोने का तरीका
सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को अलग-अलग बर्तन में 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। यह प्रक्रिया चावल और दालों को नरम बनाने में मदद करेगी, जिससे इडली बनाने में आसानी होगी।
ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गहरा न हो, बस इतना ही जिसमें चावल और दालें डूब जाएं। इसके बाद इन्हें छानकर अलग रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और इडली का मिश्रण तैयार हो सके।
स्टेप-2
इडली का मिश्रण तैयार करने का तरीका
इडली का मिश्रण तैयार करने के लिए भिगोई हुई चावल और उड़द की दाल को पीसकर एक चिकना पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में अदरक का पेस्ट और पीसे हुए मोरिंगा के पत्ते मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण में नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को थोड़ा गाढ़ा और चिकना होना चाहिए ताकि इडली अच्छी तरह से बन सके और फूले-फूले आएं।
स्टेप-3
इडली भाप में पकाने का तरीका
अब इडली स्टैंड को हल्का सा तेल लगाकर चिकना करें और उसमें तैयार मिश्रण भर दें। इसके बाद स्टैंड को बड़े बर्तन पर रखें और उसमें पानी उबाल लें।
बर्तन को ढककर लगभग 10-15 मिनट तक पकने दें। जब इडली फूल जाएं तो उन्हें गर्मागर्म परोसें। आप चाहें तो इन्हें नारियल की चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं।
इस तरह से आप आसानी से घर पर मोरिंगा इडली बना सकते हैं।