स्वादिष्ट नाश्ते के लिए बनाएं मूली का पराठा, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
मूली का पराठा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप सुबह के नाश्ते में आसानी से बना सकते हैं। यह पराठा न केवल आपके पेट को भरता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद मूली विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, जो आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखती है। आइए आज हम आपको मूली के पराठे की रेसिपी बताते हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है।
सामग्रियां
मूली का पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए ये चीजें
मूली का पराठा बनाने के लिए आपको 2 कप गेहूं का आटा, एक बड़ी मूली (कद्दूकस की हुई), नमक (स्वादानुसार), एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी हींग, थोड़ा हरा धनिया (कटा हुआ), 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), आधा छोटा चम्मच जीरा और तेल या घी (पराठे सेंकने के लिए) की आवश्यकता होगी।
#1
सबसे पहले आटा गूंथ लें
मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथ लें। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा लें, फिर इसमें थोड़ा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। गूंथे हुए आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो सके और पराठे बनाने में आसानी हो।
ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, बल्कि मुलायम हो, ताकि पराठे अच्छे से बन सकें।
#2
मूली की फिलिंग बनाएं
अब बारी आती है फिलिंग तैयार करने की। इसके लिए कद्दूकस की हुई मूली को एक कप में डालें, फिर उसमें नमक, अजवाइन, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। ध्यान दें कि पेस्ट ज्यादा गीला न हो, क्योंकि इससे पराठा टूट भी सकता है।
#3
पराठे कैसे बेलें?
अब बारी आती है पराठे बेलने की। इसके लिए गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें गोल-गोल बेल लें।
फिर हर लोई पर थोड़ा-सा तेल लगाकर उसे बेलन से पतला करें। अब इस पराठे पर तैयार किया हुआ भरवान डालकर चारों ओर से बंद कर दें।
इसके बाद इसे हल्के हाथों से दबाते हुए बेल लें, ताकि भरवान समान रूप से फैल जाए। इसी तरह सभी पराठों को तैयार कर लें।
#4
पराठों को कैसे सेंके?
अब बारी आती है पराठों को सेंकने की। इसके लिए पहले तवे को गर्म करें, फिर इसमें थोड़ा-सा तेल डालकर तैयार किए हुए पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
इसी तरह सभी पराठों को दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लें। आपके मूली के स्वादिष्ट पराठे तैयार हो चुके हैं।
इन्हें गर्मा-गर्म किसी भी सब्जी या अचार के साथ परोस लें और इसका भरपूर आनंद लें।