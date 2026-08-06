स्वादिष्ट नाश्ते के लिए बनाएं मूली का पराठा, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथ लें। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा लें, फिर इसमें थोड़ा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।

अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। गूंथे हुए आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो सके और पराठे बनाने में आसानी हो।

ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, बल्कि मुलायम हो, ताकि पराठे अच्छे से बन सकें।