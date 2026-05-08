मानसून के दौरान ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो अपनाएं ये 5 तरीके

मानसून के दौरान ट्रेन से यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। हालांकि, इस मौसम में बारिश और उमस की वजह से कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी मानसूनी यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं। इन सुझावों से आप न केवल अपनी यात्रा का मजा ले पाएंगे, बल्कि किसी भी असुविधा से भी बच सकेंगे।

#1 सही कपड़े चुनें मानसून में कपड़े चुनते समय ऐसे कपड़े पहनें, जिनमें हवा गुजर सके और जो जल्दी सूख जाएं। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को आरामदायक महसूस कराते हैं और पसीने को सोख लेते हैं। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहनें ताकि धूप में निकलने पर भी आप ठंडे रह सकें। बारिश से बचने के लिए एक पानी से बचाने वाली जैकेट या छाता साथ रखें। इसके साथ ही अपने साथ एक अतिरिक्त कपड़ा भी रखें।

#2 बैग को सुरक्षित रखें मानसून के दौरान बारिश का पानी आपके सामान को खराब कर सकता है इसलिए अपने बैग को पानी से बचाने वाले कवर में रखें। अगर आपके पास ऐसा कवर नहीं है तो प्लास्टिक की चादर का उपयोग करें। इसके अलावा अपने बैग के अंदर एक बड़ा प्लास्टिक बैग रखें, जिसमें आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, किताबों और अन्य जरूरी सामान को सुरक्षित रख सकें। इससे वे बारिश के पानी से बचेंगे और आपके सामान को कोई नुकसान नहीं होगा।

Advertisement

#3 स्वास्थ्य का रखें ध्यान मानसून में सर्दी-खांसी और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। अपनी यात्रा के दौरान हाथ धोने वाला जेल या हाथ साफ करने वाला तरल उपयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा संपर्क से बचें। इसके अलावा अपने साथ कुछ जरूरी दवाइयां जैसे बुखार की गोली, खांसी की दवाई और पेट दर्द की दवाई रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सकें। इसके साथ ही पानी की बोतल भी साथ रखें।

Advertisement

#4 खान-पान पर दें ध्यान मानसून में खाने से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है इसलिए बाहर के खाने से बचें। अगर आपको ट्रेन में खाना पड़ रहा है तो उसे अच्छी तरह से गर्म करके ही खाएं। बेहतर होगा कि आप अपने साथ कुछ पैकेट वाले स्नैक्स जैसे चिप्स, नमकीन या बिस्किट लेकर चलें, जिन्हें आप आसानी से खा सकें। इसके अलावा पानी की बोतल भी साथ रखें ताकि आप पानी पीते रहें और किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।