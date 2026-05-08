मानसून के दौरान मेकअप करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई समस्या

मानसून के दौरान उमस और नमी त्वचा के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे में सही मेकअप टिप्स और तरीके अपनाना जरूरी है ताकि आपका चेहरा ताजा और निखरा हुआ दिखे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान भी सुंदर और आकर्षक दिख सकती हैं।

#1 सही मेकअप बेस का चयन करें मानसून में मेकअप करते समय सही मेकअप बेस का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो ऐसा प्राइमर चुनें, जो अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करे, वहीं अगर आपकी त्वचा सूखी है तो ऐसा प्राइमर चुनें, जो नमी प्रदान करे। इसके अलावा नमी भरे मौसम में ऐसे प्राइमर का इस्तेमाल करें, जो लंबे समय तक टिके रहें और पसीने को सहन कर सकें।

#2 हल्का मेकअप लगाएं मानसून के दौरान भारी मेकअप लगाने से बचें क्योंकि यह पसीने और नमी के कारण जल्दी ही धुल सकता है। इसके बजाय हल्का और वॉटरप्रूफ फाउंडेशन चुनें, जो आपकी त्वचा पर आसानी से फैल जाए और लंबे समय तक टिका रहे। अगर आप चाहें तो नमी देने वाले क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हल्का कवर भी देगा। इससे आपका चेहरा ताजा और निखरा हुआ दिखेगा।

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#3 वॉटरप्रूफ आंखों का मेकअप चुनें आंखों की मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए वॉटरप्रूफ आईलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करें। ये बारिश और उमस के बावजूद आपकी आंखों को खूबसूरत बनाए रखेंगे और आपको पूरे दिन ताजगी का एहसास दिलाएंगे। इसके अलावा वॉटरप्रूफ आंखों के रंग भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जो आपकी आंखों को धुंधला होने से बचाएंगे। इससे आपका मेकअप पूरे दिन सही बना रहेगा और आपको बार-बार आंखों के मेकअप की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

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#4 मैट में ब्लश और लिपस्टिक चुनें मानसून के दौरान गालों के लिए ब्लश और लिपस्टिक के चयन में मैट फॉर्मूला बेहतर रहेगा क्योंकि यह पसीने और नमी को सहन कर सकता है। मैट शेड आपकी गालों को प्राकृतिक रूप से रंग देगा और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकेगी। इसके अलावा मैट फॉर्मूला आपको एक सॉफ्ट और नैचुरल लुक देगा, जो मानसून में बहुत जरूरी होता है। इससे आपका चेहरा ताजा और निखरा हुआ दिखेगा, जिससे आपको पूरे दिन आत्मविश्वास मिलेगा।