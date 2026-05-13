मानसून में लंबे समय तक टिकेगा मेकअ, अपनाएं ये टिप्स

मानसून का मौसम कई महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस दौरान नमी के कारण मेकअप जल्दी बिगड़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने मेकअप को सही तरीके से करें ताकि वह लंबे समय तक टिका रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देते हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान भी एकदम बेहतरीन दिख सकती हैं और आपका मेकअप भी लंबे समय तक चलेगा।

#1 प्राइमर का करें इस्तेमाल प्राइमर आपके मेकअप को लंबे समय तक टिका रखने में मदद करता है। यह त्वचा की सतह को समतल करता है और छिद्रों को बंद करता है, जिससे आपका मेकअप आसानी से लग सकता है और जल्दी नहीं बिगड़ता। इसके अलावा प्राइमर त्वचा को नमी भी देता है, जिससे आपका चेहरा ताजगी महसूस करता है। बारिश के मौसम में यह बहुत जरूरी है क्योंकि नमी के कारण बिना प्राइमर के मेकअप जल्दी फैल सकता है।

#2 वॉटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का करें चयन मानसून के दौरान वॉटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का चयन करना सबसे अच्छा होता है। जैसे कि वॉटरप्रूफ मस्कारा, वॉटरप्रूफ आईलाइनर और वॉटरप्रूफलिपस्टिक। ये प्रोडक्ट्स बारिश और नमी से प्रभावित नहीं होते और आपके चेहरे पर लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये आंखों को धुंधला होने से बचाते हैं और होंठों को सूखा होने से रोकते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स बारिश के दौरान भी आपके मेकअप को सुरक्षित रखते हैं।

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#3 हल्का फाउंडेशन लगाएं मानसून के दौरान भारी फाउंडेशन लगाने से बचें क्योंकि यह जल्दी फैल सकता है और आपकी त्वचा को अस्वस्थ दिखा सकता है। इसके बजाय हल्का फाउंडेशन या टिंट मॉइस्चराइजर लगाएं। यह आपकी त्वचा को सांस लेने देता है और प्राकृतिक दिखता है। टिंट मॉइस्चराइजर न केवल आपकी त्वचा को नमी देता है, बल्कि उसे ताजगी और स्वस्थ भी दिखाता है। इससे आपका मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहता है और वह धुंधला नहीं होता।

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#4 क्रीम आधारित ब्लश और आईशैडो चुनें क्रीम आधारित ब्लश और आईशैडो मानसून के दौरान सबसे अच्छा विकल्प होते हैं क्योंकि ये पानी और नमी से प्रभावित नहीं होते। क्रीम आधारित प्रोडक्ट्स त्वचा में अच्छी तरह से मिल जाते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स प्राकृतिक दिखते हैं और आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। क्रीम आधारित ब्लश और आईशैडो बारिश के मौसम में आपके मेकअप को सुरक्षित रखते हैं और उसे धुंधला होने से बचाते हैं।