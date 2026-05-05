मानसून के दौरान हर किसी के पास जरूर होनी चाहिए ये 5 चीजें

मानसून अपने साथ कई बीमारियों को लाता है। इसका कारण है कि इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जो कई छोटे जीवों के पनपने के लिए अनुकूल होती है। इसलिए मानसून के दौरान कई लोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि, कुछ जरूरी चीजों को अपने पास रखकर इन बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। आइए आज ऐसी ही 5 जरूरी चीजों के बारे में जानते हैं।

#1 बारिश के दौरान छाता ले जाना है जरूरी बारिश के दौरान बाहर निकलते समय छाता ले जाना जरूरी है क्योंकि यह आपको बारिश से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा छाता कीटाणुओं से भी बचाव कर सकता है। हालांकि, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपना छाता उधार न दें। इससे आपके छाते में मौजूद कीटाणु उस व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

#2 बारिश के लिए बरसाती पहनें बारिश में छाता लेकर जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे आप खुद को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसलिए मानसून के दौरान बाहर जाते समय बरसाती जरूर पहनें। यह आपको पूरी तरह से बारिश से सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा यह आपको गीला होने से भी बचा सकता है। हालांकि, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपनी बरसाती उधार न दें।

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#3 मच्छर भगाने वाला लोशन लगाएं बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या काफी बढ़ जाती है और ये मच्छर कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए मानसून के दौरान बाहर जाते समय मच्छर भगाने वाला लोशन जरूर लगाएं। इससे मच्छरों के काटने से बचाव हो सकता है। इसके अलावा घर के आसपास से भी मच्छरों को भगाने के लिए तरल मच्छर भगाने वाला या फिर धूप का इस्तेमाल करें।

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#4 हाथ साफ रखने के लिए सैनिटाइजर साथ रखें बारिश का मौसम कीटाणुओं के लिए भी अनुकूल होता है, जो आसानी से हमारे हाथों पर आ सकते हैं। इसलिए मानसून के दौरान अपने हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने साथ एक हाथ साफ करने वाला पदार्थ जरूर रखें। यह आपको कीटाणुओं से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।