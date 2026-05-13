मानसून के दौरान पालतू जानवरों का इन 5 तरीकों से रखें ख्याल

मानसून का मौसम पालतू जानवरों के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। इस दौरान होने वाली नमी और बारिशें उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। इस मौसम में पालतू जानवरों को कीड़े-मकोड़े भी अधिक परेशान करते हैं। इसलिए इस मौसम में पालतू जानवरों का खास ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू जानवरों का मानसून के दौरान अच्छे से ख्याल रख सकते हैं।

#1 पालतू जानवरों को रखें सूखा मानसून के दौरान पालतू जानवरों को बारिश और नमी से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्हें एक सूखे और हवादार स्थान पर रखें। अगर आपके पास घर है तो उसे अच्छे से बंद रखें ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो अपने पालतू जानवरों के लिए एक ऐसा कमरा चुनें, जहां नमी न हो और वे आराम से रह सकें।

#2 पालतू जानवरों को पानी में न जाने दें मानसून के दौरान पालतू जानवरों को पानी में जाने से बचाना चाहिए। बारिश का पानी गंदा होता है और इसमें कई कीड़े-मकोड़े होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बारिश का पानी कई जहरीले पदार्थों से भी भरा हो सकता है। इसलिए उन्हें किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहां बारिश का पानी न पहुंचे। इसके अलावा उन्हें घर के अंदर ही रखें ताकि वे सुरक्षित रहें।

Advertisement

#3 पालतू जानवरों को करें साफ मानसून के दौरान पालतू जानवरों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके पैरों, कानों और बालों को नियमित रूप से साफ करें ताकि वे कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित रहें। इसके लिए आप गीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उन्हें किसी अच्छे साबुन से धो सकते हैं। इसके अलावा उनके बिस्तर और खिलौनों को भी साफ रखें ताकि उनमें कोई गंदगी न रहे और वे स्वस्थ रहें।

Advertisement

#4 पालतू जानवरों को दें पौष्टिक आहार मानसून के दौरान पालतू जानवरों को पौष्टिक आहार देना बहुत जरूरी है। उनके खाने में ऐसे तत्व शामिल करें जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और उन्हें स्वस्थ रखें। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करवाएं ताकि उनकी डाइट संतुलित रहे। इसके अलावा उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं ताकि वे हाइड्रेटेड रहें और किसी भी बीमारी से दूर रहें। इस तरह आप अपने पालतू जानवरों का मानसून के दौरान अच्छे से ख्याल रख सकते हैं।