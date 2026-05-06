मानसून में पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है? ये 5 बातें जरूर फॉलो करें

मानसून का मौसम गर्मी से राहत देने और फसलों के लिए पानी देने के साथ-साथ कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। इस मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं आम हैं और इसका मुख्य कारण गर्म और नम वातावरण है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर मानसून के दौरान पाचन समस्याओं से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 पानी की कमी न होने दें मानसून के दौरान पानी का सेवन कम कर दिया जाता है, क्योंकि इस मौसम में बाहर कम ही निकलना पड़ता है। हालांकि, इस मौसम में भी रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना जरूरी है। इसके लिए आप दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पीने के साथ-साथ नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ताजे फलों का रस आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इनसे शरीर को पानी की कमी से बचाने में मदद मिलेगी।

#2 ताजे और साफ खाद्य पदार्थ खाएं मानसून के दौरान ताजे और साफ खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। दरअसल, इस मौसम में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जो खराब खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए ताजे और साफ खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। इसके अतिरिक्त घर का बना खाना खाएं और बाजार से मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थों से दूर रहें। साथ ही पानी को उबालकर पीएं।

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#3 पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का करें सेवन मानसून के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आहार में विटामिन-C, विटामिन-D और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें। इसके लिए आप संतरे, कीवी, पपीता, हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट, पनीर, दही आदि का सेवन कर सकते हैं। इन चीजों का सेवन पाचन तंत्र को भी मजबूती प्रदान कर सकता है।

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#4 नाश्ते के लिए सही चीजें चुनें मानसून में पाचन संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रखने के लिए नाश्ते का चयन करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। नाश्ते के लिए बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद चीजों का चयन करने के बजाय घर पर बना पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता बनाएं। उदाहरण के लिए घर पर मूंगफली, मखाना, पॉपकॉर्न, चना, चिप्स, दही आदि का सेवन करें। इसके अतिरिक्त घर पर हल्दी वाला दूध बनाकर पीएं। यह भी पाचन संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।