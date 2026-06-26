किराने की खरीदारी करते समय पैसे बचाने के लिए आजमाएं ये 5 सुझाव
क्या है खबर?
किराने की खरीदारी करते समय अक्सर लोग अनजाने में अधिक खर्च कर देते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बिना योजना के खरीदारी करना, लुभावने छूट में फंस जाना या जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेना। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी खरीदारी का बिल कम आए तो आइए आज हम आपको पैसे बचाने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं।
#1
बजट बनाएं
किराने की खरीदारी से पहले एक बजट बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना खर्च करना है और इसके अनुसार आप अपनी खरीदारी को सीमित कर सकते हैं। बजट बनाने के लिए सबसे पहले महीने की आय और खर्चों का हिसाब रखें, फिर तय करें कि किराने पर कितना खर्च करना है। इससे आप फिजूल खर्चों से बच सकते हैं और महीने के अंत में बचत भी कर सकते हैं।
#2
सूची बनाकर खरीदारी करें
किराने की खरीदारी करने से पहले एक सूची बनाएं और उसी के अनुसार सामान खरीदें। बिना सूची के खरीदारी करने से आप बेवजह की चीजें खरीद लेते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। सूची बनाने से आपको पता रहेगा कि आपको क्या-क्या चाहिए और आप समय भी बचा सकेंगे। इसके अलावा सूची बना लेने से आप अपने खर्च पर भी नियंत्रण रख सकते हैं और अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं।
#3
छूट का लाभ उठाएं
कई बाजार और ऑनलाइन खरीदारी ऐप पर छूट मिलती रहती है। इनका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप काफी पैसे बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सामान पर छूट मिल रही हो तो उसे खरीद लें, इससे आपकी कुल खरीदारी का खर्च कम हो जाएगा। इसके अलावा कभी-कभी वापसी धन और विशेष छूट भी मिलती हैं, जिन्हें देखकर आप अपने बजट के हिसाब से बेहतर खरीदारी कर सकते हैं।
#4
थोक में खरीदारी करें
थोक में सामान खरीदना अक्सर सस्ता पड़ता है, इसलिए जब भी संभव हो थोक में खरीदारी करें। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि पैसे भी बचेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप चावल, दाल या अन्य अनाज थोक में खरीदते हैं तो उनकी कीमत प्रति किलो कम पड़ती है। इसके अलावा थोक में खरीदने से आपको बार-बार बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका समय भी बच सकता है।
#5
मौसमी फल-सब्जियां खरीदें
मौसमी फल-सब्जियां हमेशा ताजे होते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है, इसलिए इन्हें खरीदना फायदेमंद रहता है। इससे न केवल आपकी सेहत बेहतर रहती है, बल्कि आपके खर्चे भी कम होते हैं। उदाहरण के लिए, गर्मियों में तरबूज और खरबूजा आदि सस्ते मिलते हैं। वहीं, सर्दियों में गाजर और मटर आदि सस्ते होते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी किराने की खरीदारी का खर्च कम कर सकते हैं और बजट को बेहतर बना सकते हैं।