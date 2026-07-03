फफूंद वाली मशहूर चीज

फफूंद वाली ये चीज हैं दुनिया भर में मशहूर, लोग इन्हें खाने के लिए हैं दीवाने

लेखन सयाली 11:02 am Jul 03, 202611:02 am

क्या है खबर?

अगर चीज में फफूंद लग जाए तो उसे खाने से पहले हम एक बार जरूर सोचते हैं, क्योंकि यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि, कुछ ऐसी चीज भी हैं, जिनमें जान-बूझकर फफूंद लगाई जाती है और उन्हें खाना लोग काफी पसंद करते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी फफूंद वाली चीज के बारे में बताते हैं, जो दुनिया भर में काफी मशहूर हैं और कई लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं।