फफूंद वाली ये चीज हैं दुनिया भर में मशहूर, लोग इन्हें खाने के लिए हैं दीवाने
क्या है खबर?
अगर चीज में फफूंद लग जाए तो उसे खाने से पहले हम एक बार जरूर सोचते हैं, क्योंकि यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि, कुछ ऐसी चीज भी हैं, जिनमें जान-बूझकर फफूंद लगाई जाती है और उन्हें खाना लोग काफी पसंद करते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी फफूंद वाली चीज के बारे में बताते हैं, जो दुनिया भर में काफी मशहूर हैं और कई लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं।
#1
ब्लू चीज
ब्लू चीज को बनाने के लिए चीज को कई महीनों तक खुली हवा में रखा जाता है। इस दौरान चीज में प्राकृतिक रूप से फफूंद लग जाती है। इसके बाद इसे काटकर खाने से मुंह में इसका स्वाद काफी देर तक बना रहता है। यह चीज कई लोगों को पसंद आता है। हालांकि, कुछ लोग इसके स्वाद और गंध को बुरा भी मानते हैं, जिससे इसे खाने से कतराते हैं।
#2
रोकेफोर्ट चीज
रोकेफोर्ट चीज को बनाने के लिए चीज को कई महीनों तक एक गुफा में रखा जाता है, जिससे इसमें प्राकृतिक रूप से फफूंद लग जाती है। यह चीज नीला होता है और इसे खाने से कड़वा और नमकीन स्वाद आता है। इसके अलावा इसकी गंध भी काफी तेज होती है। हालांकि, कई लोग इस चीज को खाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो इस चीज का इस्तेमाल सलाद में कर सकते हैं।
#3
ब्रे का चीज
ब्रे का चीज भी एक तरह की फफूंद वाली चीज है, जिसे बनाने के लिए मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज की अंदर की परत नरम और मलाईदार होती है, जबकि बाहरी परत पर सफेद फफूंद लगी होती है। इसका स्वाद नमकीन और मिट्टी जैसा होता है। यह चीज फ्रांस में काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा अमेरिका में भी इस चीज को काफी पसंद किया जा रहा है।
#4
गोरगोंजोला चीज
गोरगोंजोला चीज को बनाने के लिए गाय या फिर बकरी के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज की अंदर की परत नरम और मलाईदार होती है, जबकि बाहरी परत पर सफेद फफूंद होती है। इसका स्वाद नमकीन और तीखा होता है। यह चीज इटली में काफी मशहूर है। इसके अलावा अमेरिका में भी इस पनीर को बड़े चाव से खाया जाता है। आप चाहें तो इस चीज का इस्तेमाल पेस्टो या फिर सलाद में कर सकते हैं।