स्वादिष्ट और पौष्टिक भारतीय दाल करी के लिए मिलाएं ये 5 दालें

दालें भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी खास दाल मिक्स के बारे में बताएंगे, जो आपकी दाल करी को और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देंगी। इन दालों को मिलाकर आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं और साथ ही उन्हें नया स्वाद भी दे सकते हैं। आइए इन दालों के बारे में जानते हैं।

#1 मूंग और अरहर की दाल मूंग और अरहर की दाल का मिलाना एक बेहतरीन तरीका है। मूंग दाल हल्की होती है और जल्दी पक जाती है, जबकि अरहर दाल गाढ़ी और मलाईदार होती है। इन दोनों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और सेहतमंद दाल बना सकते हैं। इस मिलावट में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दोनों दालों को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें एक साथ पकाएं।

#2 मसूर और मूंग की दाल मसूर और मूंग की दाल को मिलाना भी बहुत अच्छा है। मसूर दाल लाल रंग की होती है, जो पकने पर नरम हो जाती है और मूंग दाल हरी होती है, जो पौष्टिक होती है। इन दोनों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट दाल बना सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दोनों दालों को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें एक साथ पकाएं।

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#3 उड़द और मूंग की दाल उड़द और मूंग की दाल का मिलाना भी बहुत अच्छा है। उड़द दाल काली होती है, जो मलाईदार होती है, जबकि मूंग दाल हल्की होती है। इन दोनों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट दाल बना सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दोनों दालों को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें एक साथ पकाएं। इस मिलावट में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

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#4 चना और मूंग की दाल चना और मूंग दाल को मिलाना अच्छा होता है। चना दाल पीली होती है, जो पकने पर नरम हो जाती है और मूंग दाल हल्की होती है। इन दोनों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट दाल बना सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दोनों दालों को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें एक साथ पकाएं। इस मिलावट में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।