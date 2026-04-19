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रोजमर्रा की इन 5 चीजों में मिलाकर खाएं अलसी, स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद
रोजमर्रा की इन 5 चीजों के साथ अलसी मिलाकर खाएं और सेहत के जबरदस्त फायदे पाएं

रोजमर्रा की इन 5 चीजों में मिलाकर खाएं अलसी, स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 19, 2026
06:50 pm
क्या है खबर?

अलसी एक ऐसा बीज है, जो ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे अपने खाने में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनमें आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1

अलसी के लड्डू

अलसी के लड्डू एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अलसी को हल्का भून लें, फिर इसे गुड़ और घी के साथ मिलाकर लड्डू बना लें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि ऊर्जा भी देते हैं और पाचन को सुधारते हैं। इन्हें आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने खाने में अलसी को आसानी से शामिल कर सकते हैं।

#2

अलसी का परांठा

अलसी का परांठा सुबह के नाश्ते के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसके लिए गेहूं के आटे में पिसी हुई अलसी मिलाकर गूंथ लें और परांठे बना लें। इसे घी या तेल में सेंकें और दही या अचार के साथ परोसें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो आपके पाचन को सुधारता है और शरीर को ऊर्जा देता है।

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#3

अलसी का दलिया

दलिया एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अलसी के साथ बना सकते हैं। इसके लिए दलिया को पानी या दूध में पकाएं और उसमें पिसी हुई अलसी मिलाएं। ऊपर से थोड़ी शहद या गुड़ डालकर परोसें। यह दलिया नाश्ते या रात के खाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह व्यंजन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो आपके पाचन को सुधारता है और शरीर को ऊर्जा देता है।

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#4

अलसी की स्मूदी

स्मूदी एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए केला, दही और पिसी हुई अलसी को मिलाकर ब्लेंड करें। इसमें थोड़ा शहद डालें ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। यह पेय आपके शरीर को ऊर्जा देता है और आपको तरोताजा महसूस कराता है। इसे नाश्ते या किसी भी समय पी सकते हैं।

#5

अलसी की सब्जी

सब्जियों में अलसी मिलाकर खाने से उनका पोषण बढ़ जाता है। इसके लिए अपनी पसंदीदा सब्जियों को काटकर उसमें पिसी हुई अलसी डालें और अच्छे से पकाएं। इसमें थोड़ा-सा नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर डालकर पकाएं। यह सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। यह व्यंजन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो आपके पाचन को सुधारता है।

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