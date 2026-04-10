आलू पकाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद बिगड़ सकता है

आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, फिर भी कुछ लोग इसे पकाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है। अगर आप भी आलू पकाते समय इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें। यहां हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए।

#1 आलू को छीलना आलू को छीलने से उसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए आलू को बिना छिले ही पकाना चाहिए। अगर आलू की छिलके वाली सब्जी बनानी हो तो बस इसे धोकर अच्छे से साफ कर लें। इससे इसमें मौजूद विटामिन सी और अन्य जरूरी तत्व बरकरार रहते हैं और आपकी सब्जी भी स्वादिष्ट बनेगी। इसके अलावा छिलके में मौजूद फाइबर भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।

#2 ज्यादा मसाले डालना आलू में ज्यादा मसाले डालने से उसका असली स्वाद बिगड़ सकता है। कई लोग आलू में हल्दी, मिर्च, धनिया आदि मसाले ज्यादा डाल देते हैं, जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है। आलू में थोड़े ही मसाले डालें ताकि उसका प्राकृतिक स्वाद बना रहे। इससे आपकी सब्जी न केवल स्वादिष्ट बनेगी बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। इस तरह आप अपने खाने का मजा ले सकते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी बना सकते हैं।

Advertisement

#3 तेल का अधिक उपयोग करना आलू की सब्जी बनाने के लिए तेल का अधिक उपयोग करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। ज्यादा तेल डालने से सब्जी चिकनी हो जाती है और इसमें सेहतमंद तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जरूरत अनुसार ही तेल डालें ताकि आपका खाना न केवल स्वादिष्ट बने बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा रहे। इससे आपकी सब्जी का असली स्वाद बना रहेगा और आप इसे बिना किसी चिंता के खा सकेंगे।

Advertisement

#4 ज्यादा देर तक पकाना आलू को ज्यादा देर तक पकाने से उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा आलू को सही समय पर पकाएं ताकि उसमें मौजूद जरूरी तत्व बरकरार रहें। इससे न केवल आपकी सब्जी स्वादिष्ट बनेगी बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। सही समय पर पकाने से आलू का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है और आप इसे बिना किसी चिंता के खा सकते हैं।