दाल बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, नहीं मिलेगी भरपूर प्रोटीन

दाल हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि प्रोटीन का भी बेहतरीन स्रोत है। हालांकि, कई लोग दाल बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उसकी प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी दाल न केवल स्वादिष्ट बने बल्कि उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बरकरार रहे।

#1 पानी में लंबे समय तक भिगोना दाल को लंबे समय तक पानी में भिगोना एक आम गलती है, जिससे उसकी प्रोटीन प्रभावित होती है। अगर आप दाल को रात भर पानी में भिगो देते हैं और अगले दिन इसे पकाते हैं तो इसकी प्रोटीन कम हो जाती है। बेहतर होगा कि आप दाल को 2-3 घंटे ही पानी में भिगोकर रखें ताकि उसकी पौष्टिकता बनी रहे और उसका स्वाद भी अच्छा आए।

#2 अधिक मसालों का उपयोग करना दाल में अधिक मसाले डालने से न केवल उसका स्वाद बिगड़ सकता है बल्कि इससे उसकी प्रोटीन भी कम हो जाती है। ज्यादा मिर्च, हल्दी और अन्य मसाले डालने से दाल का असली स्वाद खो जाता है और इसका पोषण मूल्य भी प्रभावित होता है। इसलिए दाल में मसालों का संतुलित उपयोग करें ताकि उसका स्वाद और पोषण दोनों बरकरार रहें। इससे आप स्वादिष्ट और पौष्टिक दाल का आनंद ले सकेंगे।

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#3 ज्यादा देर तक पकाना दाल को ज्यादा देर तक पकाने से उसकी प्रोटीन कम हो जाती है। अगर आप दाल को बहुत देर तक पकाते हैं तो वह टूटकर गाढ़ी हो जाती है और उसका पोषण मूल्य भी घट जाता है। बेहतर होगा कि आप दाल को सिर्फ तब तक पकाएं जब तक वह नरम न हो जाए और उसमें थोड़ा कच्चापन बना रहे ताकि उसका स्वाद और पोषण बरकरार रहे।

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#4 सोडा डालना कई लोग दाल को जल्दी पकाने के लिए उसमें सोडा डाल देते हैं, जिससे वह जल्दी नरम हो जाती है। हालांकि, इससे दाल की प्रोटीन कम हो जाती है और इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। सोडा का उपयोग करने से दाल का असली स्वाद खो जाता है और उसका पोषण मूल्य भी प्रभावित होता है। इसलिए दाल को प्राकृतिक तरीके से पकाना ही सबसे अच्छा तरीका होता है।