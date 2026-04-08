साड़ियों को खराब करने का कारण बन सकती हैं ये गलतियां, इनसे बचें

भारतीय महिलाओं के लिए साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इसे सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है ताकि इसकी चमक और खूबसूरती बनी रहे। कई महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जो उनकी साड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो साड़ी पहनने या रखने के दौरान नहीं करनी चाहिए।

#1 गीली साड़ी को तह करके रखना कई महिलाएं गीली साड़ी को तुरंत तह करके रख देती हैं, जिससे उसमें नमी बनी रहती है और इससे फफूंद लगने का खतरा रहता है। गीली साड़ी को हमेशा पहले सुखाना चाहिए, फिर उसे रखना चाहिए। इसके लिए आप साड़ी को हवा वाली जगह पर फैलाकर सुखा सकती हैं ताकि उसकी नमी पूरी तरह से चली जाए। इसके बाद ही साड़ी को अलमारी में रखें।

#2 प्लास्टिक बैग में स्टोर करना प्लास्टिक बैग्स में साड़ियों को स्टोर करना भी गलत है क्योंकि प्लास्टिक बैग्स हवा नहीं आने देते और उनमें नमी बनी रहती है, जिससे साड़ी खराब हो सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स में कीड़े भी लग सकते हैं, जो साड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप साड़ियों को सूती कपड़े के बैग्स में रखें ताकि उनमें हवा आ सके और नमी कम हो सके। इससे आपकी साड़ियां लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी।

Advertisement

#3 रंगीन और सफेद साड़ियों को एक साथ रखना रंगीन और सफेद साड़ियों को एक साथ रखने से भी रंगों का मेल खराब हो सकता है। जब आप इन्हें एक साथ रखते हैं तो रंगों का असर एक-दूसरे पर पड़ सकता है, जिससे आपकी साड़ियां खराब दिख सकती हैं या उनका रंग हल्का पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी रंगीन और सफेद साड़ियों को अलग-अलग रखें ताकि उनका असर एक-दूसरे पर न पड़े और वे अच्छी स्थिति में बनी रहें।

Advertisement