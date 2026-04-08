नाखूनों की सुंदरता को बिगाड़ सकती हैं ये 5 गलतियां, ध्यान रखें

नाखूनों की देखभाल करना जितना जरूरी है, उतना ही अहम नाखूनों से जुड़ी गलतियों को सुधारना भी है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारे नाखून कमजोर हो सकते हैं या उनकी सुंदरता खराब हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके नाखून हमेशा स्वस्थ और खूबसूरत रहें।

#1 रोजाना साबुन का इस्तेमाल करना रोजाना साबुन का इस्तेमाल करने से आपके नाखून कमजोर हो सकते हैं। साबुन में मौजूद केमिकल्स आपके हाथों की त्वचा के साथ-साथ नाखूनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय गुनगुने पानी और हल्के शैंपू का इस्तेमाल करें ताकि आपके हाथों और नाखूनों की सफाई हो सके, लेकिन कोई नुकसान न हो। इससे आपके नाखून मजबूत रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी, जिससे वे स्वस्थ और आकर्षक दिखेंगे।

#2 नाखूनों को काटने के बाद धोना नाखूनों को काटने के बाद उन्हें तुरंत धोना एक आम गलती है। ऐसा करने से आपके नाखूनों की नमी चली जाती है और वे कमजोर हो सकते हैं। हमेशा नाखूनों को काटने के बाद उन्हें धोने से बचें। इसके बजाय नाखूनों को काटने से पहले या बाद में हल्का सा तेल लगाएं ताकि उनकी नमी बनी रहे और वे मजबूत रहें। इससे आपके नाखून स्वस्थ और आकर्षक दिखेंगे, जिससे आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी।

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#3 नेल पेंट रिमूवर का अधिक इस्तेमाल करना नेल पेंट हटाने वाले पदार्थ का अधिक इस्तेमाल करने से भी आपके नाखून कमजोर हो सकते हैं। इसमें मौजूद केमिकल्स आपके नाखूनों को सूखा बना सकते हैं और उनकी चमक भी कम कर सकते हैं। इसके बजाय नेल पेंट हटाने के लिए बिना केमिकल वाले विकल्प का इस्तेमाल करें, जो आपके नाखूनों को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा आप नारियल तेल या जैतून तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके नाखूनों को पोषण देंगे।

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#4 गीले हाथों से नेल पेंट लगाना गीले हाथों पर नेल पेंट लगाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे नेल पेंट जल्दी खराब हो सकता है और आपके नाखूनों को भी नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर और सुखाकर ही नेल पेंट लगाएं ताकि वह लंबे समय तक टिक सके और आपके नाखून सुंदर दिखें। इससे आपके नाखून स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी, जिससे वे आकर्षक दिखेंगे।