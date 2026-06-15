आप सही तरीके से AC बंद करते हैं? ये गलतियां बढ़ा सकती हैं बिजली का बिल

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तुरंत AC बंद करना

कई लोग जैसे ही कमरा जरा-सा ठंडा होता है, वैसे ही तुरंत AC बंद कर देते हैं। हालांकि, ऐसा करने से बिजली का बिल बढ़ सकता है। AC को बार-बार चालू और बंद करने से इसकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और कंप्रेसर खराब होता है। बेहतर होगा कि आप AC को कुछ मिनट पहले कम तापमान पर सेट करके चलाएं और कमरे के पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे बंद करें। इससे ज्यादा देर तक कमरा ठंडा रहेगा।