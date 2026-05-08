मिष्टी दोई बनाम भापादोई: जानिए ये दोनों बंगाली मिठाइयां एक दूसरे से कैसे हैं अलग
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाइयों में मिष्टी दोई और भापादोई, 2 प्रमुख विकल्प हैं। मिष्टी दोई एक मलाईदार और मीठी दही की मिठाई है, जबकि भापादोई एक हल्की दही की मिठाई है। भापादोई में आमतौर पर केसर और इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों मिठाइयों के स्वाद और बनावट में अंतर है। आइए जानते हैं कि इन दोनों बंगाली मिठाइयों को बनाने का तरीका क्या है और इनका स्वाद एक दूसरे से कैसे अलग होता है।
मिष्टी दोई
मिष्टी दोई की रेसिपी
सामग्री: एक लीटर दूध, एक कप चीनी, आधा चम्मच इलायची का पाउडर, 2-3 केसर के धागे और थोड़ा-सा गुलाब जल। बनाने का तरीका: सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर उबालें और जब यह आधा रह जाए तो उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें इलायची का पाउडर, केसर और गुलाब जल डालकर मिलाएं और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखकर जमा लें और फिर कटोरियों में परोसें।
भापादोई
भापादोई की विधि
सामग्री: आधा कप कंडेंस्ड दूध, एक कप चीनी, आधा चम्मच इलायची का पाउडर, आधा कप दही और थोड़ा-सा केसर। बनाने का तरीका: सबसे पहले एक छन्नी की मदद से दही का सारा पानी निकाल दें। अब एक कटोरे में दही और कंडेंस्ड दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें इलायची पाउडर, चीनी और केसर वाला पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। कटोरियों में घी लगाएं और उनमें दही वाला मिश्रण डालकर भाप में पकाएं।
अंतर
मिष्टी दोई और भापादोई में अंतर
मिष्टी दोई एक मलाईदार और मीठी दही की मिठाई है, जबकि भापादोई एक हल्की और भाप में पकी हुई दही की मिठाई है। मिष्टी दोई को बनाने के लिए दूध को उबालकर गाढ़ा किया जाता है, जबकि भापादोई को बनाने के लिए कंडेंस्ड दूध का इस्तेमाल किया जाता है। मिष्टी दोई में आमतौरन गुलाब जल और इलायची का इस्तेमाल होता है, जबकि भापादोई में सिर्फ कंडेंस्ड, इलायची और केसर का इस्तेमाल होता है।
पोषण मूल्य
दोनों मिठाइयों का पोषण मूल्य
दोनों मिठाइयों का पोषण मूल्य दूध, चीनी और मसालों पर निर्भर करता है। मिष्टी दोई में दूध से मिलने वाले कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं और भापादोई में भी ये तत्व मिल जाते हैं। हालांकि, दोनों ही मिठाइयां मीठी होने के कारण सीमित मात्रा में खाई जानी चाहिए, ताकि सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। इन दोनों मिठाइयों का स्वाद और बनावट बहुत खास है, जो किसी भी अवसर पर विशेष बना सकती हैं।