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च्यूइंग गम को लेकर लोगों को हैं ये 5 भ्रम, इनकी सच्चाई जानना है अहम
च्यूइंग गम खाने से जुड़े भ्रम

च्यूइंग गम को लेकर लोगों को हैं ये 5 भ्रम, इनकी सच्चाई जानना है अहम

लेखन सयाली
Mar 24, 2026
01:25 pm
क्या है खबर?

च्यूइंग गम का सेवन करते समय कई लोग इससे जुड़े भ्रमों पर विश्वास कर लेते हैं। इनकी सच्चाई जानने के लिए कई शोध भी हुए हैं, जिनके मुताबिक च्यूइंग गम का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, इसके अधिक सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए आज हम आपको च्यूइंग गम से जुड़े कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं, ताकि आप इसके सेवन से होने वाले फायदे और नुकसान को समझ सकें।

#1

भ्रम- च्यूइंग गम खाने से निकलता है पाचन रस 

यह सबसे आम भ्रम है कि च्यूइंग गम चबाने से पाचन रस निकलता है, जो कि गलत है। शोधों से पता चला है कि च्यूइंग गम चबाने से पाचन रस नहीं निकलता है। हालांकि, च्यूइंग गम चबाने से मुंह में लार बनती है, जो पाचन में मदद करती है। लार में पाचन के लिए कुछ तत्व होते हैं, जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। हालांकि, यह पाचन के लिए पर्याप्त नहीं है।

#2

भ्रम- च्यूइंग गम चबाने से फूलता है पेट 

यह एक और सामान्य भ्रम है कि च्यूइंग गम चबाने से पेट फूलता है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप च्यूइंग गम चबाते हैं तो आपके मुंह में अधिक हवा जा सकती है, जिससे गैस बनती है और पेट फूलता हुआ लग सकता है। हालांकि, यह महज एक अनुमान है। अगर आप अधिक मात्रा में च्यूइंग गम खाते हैं तो इससे आपका पेट नहीं फूलेगा।

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#3

भ्रम- च्यूइंग गम चबाने से पाचन तंत्र होता है प्रभावित

कई लोग मानते हैं कि च्यूइंग गम खाने से पाचन तंत्र खराब होता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। शोध बताते हैं कि च्यूइंग गम चबाने से पाचन तंत्र पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इसके विपरीत, यह मुंह की सफाई में मदद करता है और लार उत्पादन बढ़ाता है, जो पाचन में सहायक होता है। हालांकि, ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में च्यूइंग गम खाने से कुछ नुकसान हो सकते हैं।

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#4

भ्रम- च्यूइंग गम खाने से दांत हो जाते हैं खराब

यह भी एक सामान्य भ्रम है कि च्यूइंग गम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। यह सच है कि अगर आप शक्कर युक्त च्यूइंग गम खाते हैं तो इससे दांतों पर प्लाक जमा हो सकता है, जो कैविटी का कारण बन सकता है। इसलिए, शक्कर रहित विकल्प चुनें या कम मात्रा में शक्कर वाले च्यूइंग गम खाएं। इसके अलावा नियमित ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से भी दांतों की सफाई बनी रहती है।

#5

भ्रम- च्यूइंग गम चबाने से किडनी पर पड़ता है बुरा असर

कुछ लोग मानते हैं कि च्यूइंग गम चबाने से किडनी पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि सामान्य मात्रा में च्यूइंग गम खाने से किडनी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हालांकि, अगर आप अधिक मात्रा में च्यूइंग गम खाते हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव नजर आ सकते हैं। इन भ्रमों की सच्चाई जानने के बाद आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकेंगे।

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