मिनी बैग बनाम क्लच बैग: भारतीय परिधानों के साथ इनमें से किसे चुनना है बेहतर?

मिनी बैग्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इन्हें आप आसानी से कंधे पर लटका सकती हैं। इससे हाथों में सामान पकड़े रखने की झंझट खत्म हो जाती है।

अगर आप किसी शादी या पार्टी में जा रही हों और हाथों में पकड़े रखने का मन न हो तो मिनी बैग्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

इसके अलावा मिनी बैग्स में आप अपने जरूरी सामान जैसे फोन, पर्स और मेकअप आइटम्स आसानी से रख सकती हैं।