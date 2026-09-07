मिनरल बनाम केमिकल सनस्क्रीन

मिनरल बनाम केमिकल सनस्क्रीन: कौन-सा विकल्प आपकी त्वचा के लिए है बेहतर?

लेखन सयाली 09:10 pm Sep 07, 202609:10 pm

क्या है खबर?

सनस्क्रीन का इस्तेमाल सूरज की तेज किरणों से त्वचा को बचाने के लिए किया जाता है। बाजार में 2 मुख्य प्रकार की सनस्क्रीन मिलती हैं, मिनरल और केमिकल। मिनरल सनस्क्रीन में प्राकृतिक चीजें, जैसे जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूरज की किरणों को त्वचा में समाकर उन्हें बेअसर करते हैं। इन दोनों में से कौन-सा विकल्प बेहतर है, इसे समझने के लिए इनके गुण और कमियां जानना जरूरी है।