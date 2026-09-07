मिनरल बनाम केमिकल सनस्क्रीन: कौन-सा विकल्प आपकी त्वचा के लिए है बेहतर?
क्या है खबर?
सनस्क्रीन का इस्तेमाल सूरज की तेज किरणों से त्वचा को बचाने के लिए किया जाता है। बाजार में 2 मुख्य प्रकार की सनस्क्रीन मिलती हैं, मिनरल और केमिकल। मिनरल सनस्क्रीन में प्राकृतिक चीजें, जैसे जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूरज की किरणों को त्वचा में समाकर उन्हें बेअसर करते हैं। इन दोनों में से कौन-सा विकल्प बेहतर है, इसे समझने के लिए इनके गुण और कमियां जानना जरूरी है।
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मिनरल सनस्क्रीन के फायदे
मिनरल सनस्क्रीन त्वचा की ऊपरी परत पर सुरक्षा परत की तरह काम करती है। यह सूरज की हानिकारक किरणों को त्वचा पर पड़ने से पहले ही रोक देती है।
इसे लगाने के बाद तुरंत असर दिखता है और यह लंबे समय तक सुरक्षा देती है। खास बात यह है कि यह संवेदनशील त्वचा के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है।
इसमें किसी प्रकार के नुकसानदायक रसायन नहीं होते, जिससे जलन या अन्य समस्याओं का खतरा बहुत कम हो जाता है।
#2
केमिकल सनस्क्रीन का असर
केमिकल सनस्क्रीन त्वचा के अंदर जाकर काम करती है। यह सूरज की किरणों को सोख लेती है और उन्हें त्वचा को नुकसान पहुंचाने से रोकती है।
हालांकि, इसमें मौजूद रसायन कभी-कभी संवेदनशील त्वचा पर जलन या रिएक्शन का कारण बन सकते हैं। इसे लगाने के बाद कुछ लोगों को त्वचा पर भारीपन या चिपचिपाहट महसूस हो सकती है।
लंबे समय तक इसका उपयोग त्वचा की प्राकृतिक चमक को भी कम कर सकता है।
#3
दोनों में क्या है अंतर?
मिनरल और केमिकल सनस्क्रीन के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके काम करने के तरीके में है। मिनरल सनस्क्रीन त्वचा की बाहरी परत पर एक ढाल की तरह काम करती है, जबकि केमिकल सनस्क्रीन त्वचा के अंदर जाकर असर करती है।
मिनरल सनस्क्रीन प्राकृतिक चीजों से बनी होती है और संवेदनशील त्वचा के लिए ज्यादा सही रहती है। वहीं, केमिकल सनस्क्रीन हल्की होती है और इसे आसानी से त्वचा पर लगाया जा सकता है।
#4
त्वचा के प्रकार के अनुसार सनस्क्रीन चुनें
आपकी त्वचा का प्रकार यह तय करता है कि कौन-सी सनस्क्रीन आपके लिए सही है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या एलर्जी की समस्या रहती है तो मिनरल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो हल्की और जल्दी सोखने वाली सनस्क्रीन चुनें। वहीं, अगर आपकी त्वचा रूखी है तो ऐसी सनस्क्रीन लें, जो नमी भी प्रदान करे।
हाथों पे टेस्ट करके पता लगा सकते हैं।
#5
दोनों का मिलाजुला विकल्प
कुछ लोग ऐसे उत्पाद चुनते हैं, जिनमें मिनरल और केमिकल, दोनों के गुण मौजूद होते हैं। यह उन लोगों के लिए सही हो सकता है, जो दोनों प्रकार की सनस्क्रीन के फायदे एक साथ लेना चाहते हैं।
हालांकि, अपनी त्वचा की जरूरतों के अनुसार ही सनस्क्रीन का चयन करें। सही सनस्क्रीन का उपयोग आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के साथ-साथ उसे स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करेगा।