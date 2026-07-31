बाजार से खरीदने के बजाय घर पर बाजरे से बनाएं पौष्टिक कुकीज, होती हैं लजीज
क्या है खबर?
बाजरा एक पौष्टिक अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन-फ्री होने के कारण सेल्याक रोगियों के लिए भी उपयुक्त है। बाजरे से बनी कुकीज न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इस लेख में हम आपको बाजरे की कुकीज की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने स्नैक्स टाइम को सेहतमंद बना सकते हैं।
सामग्रियां
बाजरे की कुकीज के लिए जरूरी सामग्री
बाजरे की कुकीज बनाने के लिए आपको कुछ सरल सामग्रियों की जरूरत होगी, जैसे कि बाजरे का आटा, घी या मक्खन, चीनी, बेकिंग पाउडर, नमक, इलायची पाउडर और सूखे मेवे, जैसे काजू या बादाम।
आप चाहें तो इनमें अपनी पसंदीदा चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट के छोटे टुकड़े या सूखे मेवे।
इन सभी सामग्रियों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक कुकीज बना सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी।
#1
कुकीज का मिश्रण तैयार करना
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में बाजरे का आटा, बेकिंग पाउडर और नमक मिलाएं। अब इसमें घी या मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि मिश्रण में कोई गांठ न रहे।
इसके बाद इसमें चीनी डालकर अच्छे से फेंटें, ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। अब इस मिश्रण में इलायची पाउडर डालें और फिर से मिलाएं।
अंत में सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी चीजें एकसाथ मिल जाएं।
#2
कुकीज को आकार देना
अब तैयार मिश्रण से छोटी-छोटी गेंदें बनाएं और उन्हें हल्का-सा दबाकर आकार दें। आप चाहें तो इन गेंदों को अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं या बेलकर भी काट सकते हैं।
इससे कुकीज का आकार समान रहेगा और वे अच्छी तरह से पकेंगी। ध्यान रखें कि कुकीज बहुत पतली न बनाएं, ताकि वे अच्छी तरह से पक जाएं और कुरकुरी बनी रहें।
इस तरह से आप सभी कुकीज को तैयार कर सकते हैं।
#3
कुकीज को बेक करना
अब एक बेकिंग ट्रे लें और उस पर बटर पेपर लगाएं, ताकि कुकीज चिपके नहीं। इसके बाद तैयार कुकीज को बेकिंग ट्रे पर रखें और पहले से गर्म किए गए ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें।
लगभग 15-20 मिनट तक कुकीज को बेक करें, जब तक कि उनका रंग सुनहरा न हो जाए। बेक होने के बाद कुकीज को ओवन से निकालकर ठंडा होने दें, ताकि वे कुरकुरी बन सकें।
ठंडा होने पर इनका आनंद लें।