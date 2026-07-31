बाजरे की कुकीज की रेसिपी

बाजार से खरीदने के बजाय घर पर बाजरे से बनाएं पौष्टिक कुकीज, होती हैं लजीज

लेखन सयाली 03:52 pm Jul 31, 202603:52 pm

क्या है खबर?

बाजरा एक पौष्टिक अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन-फ्री होने के कारण सेल्याक रोगियों के लिए भी उपयुक्त है। बाजरे से बनी कुकीज न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इस लेख में हम आपको बाजरे की कुकीज की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने स्नैक्स टाइम को सेहतमंद बना सकते हैं।