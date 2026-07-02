माइग्रेन या सिरदर्द? जानिए दोनों में क्या है अंतर और किन संकेतों से हो सकती है पहचान

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सामान्य सिरदर्द की पहचान

सामान्य सिरदर्द आमतौर पर हल्का और थोड़े समय का होता है। इसमें आपको सिर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता। यह तनाव, थकान या नींद पूरी न होने जैसे कारणों से हो सकता है। इसमें उल्टी या चक्कर आना जैसी समस्याएं नहीं होतीं। अगर आपका सिरदर्द ज्यादा देर तक नहीं रहता है और आपको रोजमर्रा के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती तो यह सामान्य सिरदर्द हो सकता है।