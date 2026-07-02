माइग्रेन या सिरदर्द? जानिए दोनों में क्या है अंतर और किन संकेतों से हो सकती है पहचान
क्या है खबर?
माइग्रेन और सिरदर्द को अक्सर एक ही समस्या समझ लिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं। माइग्रेन एक गंभीर प्रकार का सिरदर्द है, जबकि सामान्य सिरदर्द आमतौर पर हल्का होता है। माइग्रेन के दौरान उल्टी और चक्कर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपको माइग्रेन है या सामान्य सिरदर्द।
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माइग्रेन की पहचान कैसे करें?
माइग्रेन एक गंभीर प्रकार का सिरदर्द है, जो बहुत तेज दर्द के साथ आता है। यह आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है और धड़कने जैसा महसूस होता है। इसके अलावा इसमें उल्टी, चक्कर आना और रोशनी या आवाज से संवेदनशीलता जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आपको सिरदर्द के साथ ये लक्षण भी महसूस होते हैं तो यह माइग्रेन हो सकता है और आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
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सामान्य सिरदर्द की पहचान
सामान्य सिरदर्द आमतौर पर हल्का और थोड़े समय का होता है। इसमें आपको सिर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता। यह तनाव, थकान या नींद पूरी न होने जैसे कारणों से हो सकता है। इसमें उल्टी या चक्कर आना जैसी समस्याएं नहीं होतीं। अगर आपका सिरदर्द ज्यादा देर तक नहीं रहता है और आपको रोजमर्रा के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती तो यह सामान्य सिरदर्द हो सकता है।
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माइग्रेन के दौरान क्या करना चाहिए?
अगर आपको लगता है कि आपको माइग्रेन है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको सही उपचार बता सकते हैं और आपकी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा घर पर आराम करें, शांत जगह पर बैठें और आंखों पर ठंडी पट्टी रखें। पानी पीते रहें और कैफीन युक्त चीजों से बचें। घरेलू उपायों से भी आपको राहत मिल सकती है।
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सिरदर्द से बचने के लिए क्या खाएं?
सिरदर्द से राहत पाने के लिए पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। पानी या नारियल पानी पिएं। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-B2 से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। जैसे केला, पालक, बादाम आदि। अदरक की चाय या पुदीने की चाय भी पी सकते हैं। ये आपके पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ-साथ सिरदर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इलाज
माइग्रेन और सिरदर्द का इलाज
माइग्रेन और सिरदर्द दोनों के इलाज के लिए अलग-अलग दवाएं होती हैं। अगर आपको रोजाना सिरदर्द होता है या कभी-कभी बहुत अधिक दर्द होता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। सही दवा लेने से आपके लक्षण बेहतर होंगे और भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचाव भी होगा। इसके अलावा नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाएं और जरूरत के हिसाब से इलाज लें।