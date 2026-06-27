मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होता है पपी योग, जानिए इसके मुख्य फायदे

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पिल्लों के साथ समय बिताना

पिल्लों के साथ समय बिताने से हमारे मन को सुकून मिलता है। जब हम पिल्लों को गले लगाते हैं या उनके साथ खेलते हैं तो हमारी चिंता और तनाव कम होता है। यह अनुभव हमें खुशी और संतोष देता है, जिससे हमारी मानसिक सेहत बेहतर होती है। पिल्लों के साथ समय बिताने से हम अपने आप को अधिक आरामदायक महसूस करते हैं और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। वे प्यारे होते हैं और खुशी के हारमोन को बढ़ाते हैं।