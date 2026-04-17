40 की उम्र के बाद पुरुषों को करवानी चाहिए ये जांच, स्वास्थ्य पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई बदलाव आते हैं। खासकर 40 साल की उम्र के बाद पुरुषों के लिए जरूरी है कि वे अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। इस उम्र में कई बीमारियां शुरू हो सकती हैं, जो पहले से मौजूद न हों। इसके लिए कुछ स्वास्थ्य जांच करवाना जरूरी है, ताकि समय रहते इनका पता चल सके और उचित इलाज मिल सके। आइए आज हम पुरुषों के लिए 5 जरूरी जांच के बारे में बताते हैं।

#1 शुगर की जांच शुगर की जांच से पता चलता है कि आपके खून में शक्कर का स्तर कितना है। यह जांच मधुमेह जैसी बीमारियों का समय रहते पता लगाने में मदद करती है। अगर आपका शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा है तो डॉक्टर आपको खाने-पीने की आदतों में बदलाव करने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आपको दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। शुगर कम होने से भी नुकसान होता है।

#2 कोलेस्ट्रॉल की जांच कोलेस्ट्रॉल की जांच से आपके खून में मौजूद हानिकारक और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर पता चलता है। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा स्तर दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित रखना जरूरी है। इस जांच से आपको अपनी डाइट और जीवनशैली में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको दवाइयों की भी सलाह दे सकते हैं, ताकि आपका दिल स्वस्थ रहे और आप बीमारियों से दूर रह सकें।

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#3 रक्तचाप की जांच रक्तचाप की जांच से आपके खून के दबाव का स्तर पता चलता है। ज्यादा खून का दबाव एक खतरनाक स्थिति है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इस जांच के बाद खून के दबाव को नियंत्रित रखने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके अलावा डॉक्टर आपको दवाइयों की भी सलाह दे सकते हैं। नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवाने से आप समय रहते इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।

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#4 शरीर का भार सूचकांक (BMI) जांच BMI जांच से पता चलता है कि आपका वजन सही है या नहीं। यह जांच आपके वजन और कद के आधार पर आपकी शारीरिक स्थिति को आंकती है। अगर आपका BMI सामान्य से ज्यादा है तो आपको वजन कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके अलावा अगर आपका BMI सामान्य से कम है तो आपको वजन बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। इस जांच से आप अपनी शारीरिक स्थिति का सही आंकलन कर सकते हैं।