पुरुष पतझड़ के मौसम में इन कपड़ों में हों तैयार, मिलेगा सबसे अलग लुक

अगर आपको थोड़ा औपचारिक लुक चाहिए तो कोट और नीली जींस का मेल बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ग्रे या गहरे नीले रंग का कोट चुनें, जो आपके किसी भी कपड़े के साथ मेल खाएगा।

इसके साथ औपचारिक शर्ट और नीली जींस पहनें, ताकि आपका लुक संतुलित रहे। यह लुक ऑफिस बैठकों या किसी भी औपचारिक कार्यक्रम में जाने के लिए उपयुक्त है।

इसके साथ भूरे रंग के चमड़े के जूते पहनकर आप पूरी तरह तैयार दिख सकते हैं।