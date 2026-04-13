मेलबर्न है कला प्रेमियों के लिए सही जगह, यहां जरूर करें इन 5 स्थानों की यात्रा

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आपको खूबसूरत इमारतें और जीवंत संस्कृति का अनोखा मेल मिलेगा। यहां की गलियों में बिखरे रंग-बिरंगे चित्र और दीवारों पर बनी पेंटिंग इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। मेलबर्न की ये कला कृतियां न केवल शहर की पहचान हैं, बल्कि यहां के कलाकारों की मेहनत और रचनात्मकता को दर्शाती हैं। आइए जानें कि कैसे आप बिना ज्यादा चले मेलबर्न के इन अनोखे स्थानों का आनंद ले सकते हैं।

#1 होजी लेन मेलबर्न का होजी लेन अपने रंग-बिरंगे चित्रों के लिए मशहूर है। यहां की संकरी गलियां और ऊंची दीवारें इस जगह को कला के लिए आदर्श बनाती हैं। होजी लेन में आप कई तरह के कला रूप देख सकते हैं, जो स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं। इस गली में घूमते हुए आपको हर कोने में नई कला कृति देखने को मिलेगी, जो इस जगह को और भी खास बनाती है।

#2 फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन मेलबर्न का एक प्रमुख पुराना स्थल है। इस स्टेशन की दीवारों पर भी आपको कई तरह की चित्रकारी और पेंटिंग देखने को मिलेंगी। यहां पर स्थानीय कलाकार अपनी रचनात्मकता दिखाते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस स्टेशन की खूबसूरती और यहां की कला कृतियां इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाती हैं। यहां आकर आप मेलबर्न की संस्कृति और कला को करीब से देख सकते हैं।

Advertisement

#3 साउथबैंक बुलेवर्ड साउथबैंक बुलेवर्ड मेलबर्न नदी के किनारे स्थित एक लोकप्रिय चलने का स्थान है। यहां पर भी आपको कई तरह की चित्रकारी और पेंटिंग देखने को मिलेंगी, जो इस जगह को खास बनाती हैं। साउथबैंक बुलेवर्ड पर चलने से न केवल आपको यहां की कला देखने को मिलेगी, बल्कि आप मेलबर्न नदी के खूबसूरत दृश्य भी देख सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और आकर्षक है, जो इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है।

Advertisement

#4 ब्रंसविक स्ट्रीट ब्रंसविक स्ट्रीट मेलबर्न का एक प्रमुख खरीदारी का स्थान होने के साथ-साथ अपनी कला के लिए भी जाना जाता है। यहां पर आपको कई दुकानों के बाहर लगी चित्रकारी देखने को मिलेंगी, जो इस जगह की रंगीनता बढ़ाती हैं। ब्रंसविक स्ट्रीट पर चलने से आपको मेलबर्न की आधुनिक संस्कृति का अनुभव होगा। यहां की कला कृतियां स्थानीय कलाकारों की मेहनत और रचनात्मकता को दर्शाती हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।