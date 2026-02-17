लेमनग्रास से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

लेमनग्रास एक ऐसा पौधा है, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। भारतीय रसोई में लेमनग्रास का उपयोग कम होता है, लेकिन इसके अनगिनत लाभ और अद्भुत स्वाद इसे खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको लेमनग्रास से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे।

#1 लेमनग्रास चाय लेमनग्रास चाय एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कटे हुए लेमनग्रास की पत्तियां डालें और 5-10 मिनट तक उबालें। इसके बाद चाय को छानकर कप में डालें और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद या शक्कर मिला सकते हैं। यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन क्रिया को भी सुधारती है।

#2 लेमनग्रास कढ़ी लेमनग्रास कढ़ी एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें पारंपरिक कढ़ी को एक नया रूप दिया गया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें, फिर उसमें बेसन मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें कटे हुए लेमनग्रास की पत्तियां डालें और मसाले जैसे हल्दी, नमक, जीरा पाउडर आदि मिलाएं। इस मिश्रण को पकाने के बाद तड़का लगाने के लिए तेल गर्म करें और उसमें सरसों, जीरा, हींग, करी पत्ता डालें, फिर इसे तैयार कढ़ी पर डालकर परोसें।

Advertisement

#3 लेमनग्रास बिरयानी अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं तो लेमनग्रास बिरयानी जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को आधा पकाएं, फिर उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए लेमनग्रास की पत्तियां डालें और मसाले जैसे गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर आदि मिलाएं। इसके बाद आधा पके हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। यह बिरयानी आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी और आपको नई ऊर्जा देगी।

Advertisement

#4 लेमनग्रास सूप लेमनग्रास सूप एक हल्का-फुल्का और पौष्टिक पेय है, जिसे आप अपने भोजन से पहले पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें कटे हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालें। अब इसमें कटे हुए लेमनग्रास की पत्तियां डालें और 10 मिनट तक उबालें। इसके बाद सूप को छानकर उसमें नींबू का रस डालें और गर्मागर्म परोसें। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है।