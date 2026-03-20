गर्मियों में मटके का पानी बनाम फ्रिज का पानी: जानिए कौन-सा है स्वास्थ्य के लिए बेहतर

गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए पानी पीना जरूरी है। बहुत से लोग ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज या मटके का पानी चुनते हैं। ठंडा पानी तुरंत तरोताजा करता है और मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होता है। आइए जानते हैं कि मटके का पानी और फ्रिज का पानी में से कौन-सा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर होता है।

मटके का पानी मटके का पानी मटका मिट्टी से बना एक बर्तन होता है, जिसका आकार गोल होता है। इसमें पानी भरकर रखने से वह लंबे समय तक प्राकृतिक तौर पर ठंडा रहता है। पहले मटके को हल्का गीला किया जाता है और फिर उसमें पानी भरा जाता है। सुबह तक यह पानी पीने लायक ठंडा हो जाता है। यह पाचन को सुधारने और शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करता है। हालांकि, मटके का पानी फ्रिज जितना ठंडा नहीं होता है।

फायदे मटके का पानी पीने के फायदे मटके का पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन को सही रखने में भी मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल पहले केवल ग्रामीण इलाकों में किया जाता था। हालांकि, अब शहरों में रहने वाले लोग भी फ्रिज के बजाय इसका पानी पीना पसंद करते हैं। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और प्राकृतिक तरीके से ठंडक प्रदान करता है। इसके सेवन से शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है और तरोताजा महसूस होता है।

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फ्रिज का पानी फ्रिज का पानी फ्रिज का पानी पीने से तुरंत ठंडक मिलती है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता। ठंडा पानी पेट में रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकता है और पाचन धीमा कर सकता है। हालांकि, ज्यादा ठंडा न हो तो पानी शरीर को ताजगी देता है और गर्मी से राहत भी प्रदान करता है। फ्रिज का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप बर्फ भी जमा सकते हैं। बर्फ को मटके में डालकर पानी और ठंडा किया जाता है।

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