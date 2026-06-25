कान की मालिश करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

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नींद में सुधार लाने में है मददगार

कान की मालिश करने से नींद की गुणवत्ता भी सुधर सकती है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने कानों की हल्की मालिश करते हैं तो इससे आपकी नींद गहरी होती है और सुबह ताजगी महसूस होती है। यह तरीका न केवल आपको आराम देता है बल्कि आपके दिमाग को शांत भी करता है, जिससे आप बेहतर नींद ले पाते हैं। नियमित रूप से यह आदत डालने से नींद में स्थायी सुधार आ सकता है।