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घर पर इस तरह से बनाए जा सकते हैं मसाला वड़ा, आसान है रेसिपी
घर पर इस तरह से बनाए मसाला वड़ा

घर पर इस तरह से बनाए जा सकते हैं मसाला वड़ा, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली
Sep 01, 2026
02:55 pm
क्या है खबर?

मसाला वड़ा एक स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे चाय या कॉफी के साथ खाया जा सकता है। यह दक्षिण भारत का लोकप्रिय नाश्ता है, लेकिन अब यह पूरे भारत में पसंद किया जाने लगा है। इस लेख में हम आपको मसाला वड़े की पारंपरिक विधि बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस विधि में हम आपको जरूरी चीजें और बनाने का तरीका विस्तार से बताएंगे।

सामग्री

मसाला वड़े के लिए जरूरी चीजें

मसाला वड़े बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी। इनमें शामिल हैं, 250 ग्राम चना दाल (4-5 घंटे पानी में भिगोई हुई), 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 1 बड़ी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2-3 पत्ते करी के, 1 प्याज (बारीक कटा हुआ), तेल (तलने के लिए)।

मिश्रण

मसाला वड़े का मिश्रण तैयार करें

सबसे पहले भीगी हुई चना दाल को अच्छी तरह धोकर छान लें और इसे मिक्सर में दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो, बल्कि थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि वड़े अच्छे से बन सकें।

अब इस पीसे हुए चना दाल के मिश्रण में हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, करी पत्ते और प्याज डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सभी चीजें एकसाथ मिल जाएं।

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आकार

वड़ों का आकार दें

अब इस मिश्रण को कुछ मिनट तक अच्छे से गूंथ लें ताकि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं। इसके बाद मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें थोड़ा चपटा करें।

आप चाहें तो इन्हें अपने मनपसंद आकार में बना सकते हैं। सभी गोले तैयार करने के बाद उन्हें एक प्लेट में रख लें ताकि वे एकसाथ तलने में आसानी हो सके।

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तलना

मसाला वड़े तलने का तरीका

अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार किए गए वड़े डालें।

उन्हें दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें। तलने के बाद वड़ों को कढ़ाई से निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।

इसी तरह सभी वड़ों को तल लें और उन्हें गर्मागर्म परोसें। आप इन वड़ों को चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।

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