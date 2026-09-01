घर पर इस तरह से बनाए जा सकते हैं मसाला वड़ा, आसान है रेसिपी

सबसे पहले भीगी हुई चना दाल को अच्छी तरह धोकर छान लें और इसे मिक्सर में दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो, बल्कि थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि वड़े अच्छे से बन सकें।

अब इस पीसे हुए चना दाल के मिश्रण में हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, करी पत्ते और प्याज डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सभी चीजें एकसाथ मिल जाएं।