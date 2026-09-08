स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है मारुला के बीज, जानिए इसके स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
मारुला के बीज को अफ्रीकी बॉटल नट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का मेवा है, जो खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका के मरुला पेड़ पर उगता है। इसके कई फायदे हैं। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व, जैसे विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मारुला के बीज को अपने खान-पान में शामिल करने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।
#1
दिल की सेहत के लिए फायदेमंद
मारुला के बीज में एक खास प्रकार का तेल होता है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। यह खराब चर्बी को कम करने और अच्छी चर्बी को बढ़ाने में मदद करता है।
इसके साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व खून के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। इसे खाने से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।
इसे किसी तरह अपने डाइट में शामिल कर लें।
#2
शरीर की ताकत बढ़ाने में मददगार
मारुला के बीज में विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। यह शरीर को बीमारियों से बचाने और संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद खनिज शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसे रोजाना खाने से शरीर की ताकत बढ़ सकती है और आप बीमारियों से बच सकते हैं।
इसे खाने से आप जल्दी और बार-बार बीमार नहीं होंगे।
#3
पेट की समस्याओं से मिलेगी राहत
मारुला के बीज में फाइबर मौजूद होता है, जो पेट को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह खाने को अच्छे से पचाने और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करने में सहायक है।
इसके अलावा यह आंतों को साफ रखने और वहां अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। इसे खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है और आप ज्यादा स्वस्थ भी रह सकते हैं।
#4
हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार
मारुला के बीज में हड्डियों को मजबूत बनाने वाले पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। यह हड्डियों को ताकत देने और उनके विकास में मदद करता है।
इसके साथ ही यह हड्डियों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। जो लोग हड्डियों की कमजोरी या दर्द महसूस करते हैं, वे इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
इसके नियमित सेवन से हड्डियों का दर्द ठीक हो जाएगा।