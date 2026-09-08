मारुला के बीज के फायदे

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है मारुला के बीज, जानिए इसके स्वास्थ्य लाभ

लेखन सयाली 06:11 pm Sep 08, 202606:11 pm

क्या है खबर?

मारुला के बीज को अफ्रीकी बॉटल नट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का मेवा है, जो खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका के मरुला पेड़ पर उगता है। इसके कई फायदे हैं। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व, जैसे विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मारुला के बीज को अपने खान-पान में शामिल करने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।