स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है गेंदे का फूल, जानिए इससे मिलने वाले फायदे

आंखों के लिए गेंदे का फूल किसी वरदान से कम नहीं है।

इसका कारण है कि इसमें ल्यूटिन नामक एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो आंखों की समस्याओं से राहत दिला सकता है। ल्यूटिन आंखों में मौजूद एक खास तत्व को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने का काम करता है।

इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके नियमित सेवन से आंखों की सेहत बेहतर बन सकती है।