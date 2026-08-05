स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है गेंदे का फूल, जानिए इससे मिलने वाले फायदे
क्या है खबर?
गेंदे के फूल की खूबसूरती के कारण इसे सजाने के लिए कई लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं, लेकिन यह पौधा कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह कई विटामिन्स, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और औषधीय गुणों से भरा होता है। यही कारण है कि इस पौधे के पत्तों, फूलों और जड़ों का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। आइए जानते हैं कि गेंदा फूल से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
आंखों की समस्याओं से दिला सकता है राहत
आंखों के लिए गेंदे का फूल किसी वरदान से कम नहीं है।
इसका कारण है कि इसमें ल्यूटिन नामक एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो आंखों की समस्याओं से राहत दिला सकता है। ल्यूटिन आंखों में मौजूद एक खास तत्व को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने का काम करता है।
इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके नियमित सेवन से आंखों की सेहत बेहतर बन सकती है।
#2
सूजन को कम करने में है सहायक
गेंदे के फूल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसका कारण है कि यह शरीर में मौजूद अनचाहे तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद विशेष तत्व भी सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।
लाभ के लिए गेंदे के फूल की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकालें और उसे सूजन वाली जगह पर लगाएं।
#3
पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में है कारगर
गेंदे का फूल पाचन क्रिया के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद विशेष तत्व पाचन रस के स्राव को बढ़ाकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं।
इसके साथ ही यह कब्ज, अपच, गैस और पेट फूलने जैसी कई पाचन संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है।
लाभ के लिए गेंदे के फूल की चाय बनाकर पीएं। यह पाचन के लिए एक सरल उपाय हो सकता है।
#4
त्वचा के लिए है फायदेमंद
गेंदे का फूल त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण त्वचा को हाइड्रेट रखने और मुंहासों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद गुण त्वचा पर एलर्जी को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए गेंदे के फूल की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बनाएं और उसे चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।